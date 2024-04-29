«Змагаюся з шестирічною дитиною»: Байден пожартував про Трампа

Байден також згадав про судовий процес над Трампом

Президент США Джо Байден під час вечері із кореспондентами ЗМІ у Білому домі кілька разів пожартував про свого майбутнього конкурента на наступних президентських виборах Дональда Трампа. Про це пише MSNBC.

«Звичайно, вік є проблемою. Я дорослий чоловік, і я змагаюсь із шестирічною дитиною», – сказав, Байден, зокрема пожартувавши про свій вік.

Він також згадав судовий процес над Трампом і назвав його «штормовою погодою», натякаючи на справу про виплату грошей порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про сексуальний зв’язок з експрезидентом.

Після цього промова президент США стала серйознішою. Він наголосив на важливості преси та значенні цьогорічних президентських виборів.

«Я щиро прошу вас не ставати на чийсь бік. Я прошу вас усвідомити серйозність моменту», – сказав Байден представникам ЗМІ.

Раніше президент США Джо Байден пожартував про вік і психічний стан свого опонента на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відповів опонентові на цьогорічних президентських виборах Дональду Трампу, який запросив його на дебати.

«Я буду дебатувати. Я не знаю, коли, але я буду радий з ним (з Трампом – ред.) дебатувати», – сказав він в інтерв'ю телеведучому Говарду Стерну.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп має перевагу над чинним президентом Джо Байденом у передвиборчій гонці. Про це свідчать результати опитування CNN, опубліковані в неділю, 28 квітня.

Зазначається, що 49% зареєстрованих виборців підтримують Трампа. Такі ж результати були і в попередньому січневому опитуванні. Водночас підтримка Байдена становить 43%, тоді як у січні було 45%.