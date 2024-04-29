Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Змагаюся з шестирічною дитиною»: Байден пожартував про Трампа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Змагаюся з шестирічною дитиною»: Байден пожартував про Трампа
Байден попросив представників ЗМІ не ставати на чийсь бік
фото: AP

Байден також згадав про судовий процес над Трампом

Президент США Джо Байден під час вечері із кореспондентами ЗМІ у Білому домі кілька разів пожартував про свого майбутнього конкурента на наступних президентських виборах Дональда Трампа. Про це пише MSNBC.

«Звичайно, вік є проблемою. Я дорослий чоловік, і я змагаюсь із шестирічною дитиною», – сказав, Байден, зокрема пожартувавши про свій вік.

Він також згадав судовий процес над Трампом і назвав його «штормовою погодою», натякаючи на справу про виплату грошей порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про сексуальний зв’язок з експрезидентом.

Після цього промова президент США стала серйознішою. Він наголосив на важливості преси та значенні цьогорічних президентських виборів.

«Я щиро прошу вас не ставати на чийсь бік. Я прошу вас усвідомити серйозність моменту», – сказав Байден представникам ЗМІ.

Раніше президент США Джо Байден пожартував про вік і психічний стан свого опонента на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відповів опонентові на цьогорічних президентських виборах Дональду Трампу, який запросив його на дебати. 

«Я буду дебатувати. Я не знаю, коли, але я буду радий з ним (з Трампом – ред.) дебатувати», – сказав він в інтерв'ю телеведучому Говарду Стерну.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп має перевагу над чинним президентом Джо Байденом у передвиборчій гонці. Про це свідчать результати опитування CNN, опубліковані в неділю, 28 квітня.

Зазначається, що 49% зареєстрованих виборців підтримують Трампа. Такі ж результати були і в попередньому січневому опитуванні. Водночас підтримка Байдена становить 43%, тоді як у січні було 45%.

Читайте також:

Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що питання «гаванського синдрому» продовжать комплексно вивчати відповідні служби
Білий дім прокоментував зв'язок «гаванського синдрому» з РФ
1 квiтня, 22:49
Президентка Молдови Майя Санду обговорила зустрілася зі спеціальним представником США з відновлення економіки України Пенні Прітцкер
Молдова та США обговорили відновлення України
2 квiтня, 00:29
Республіканка Марджорі Тейлор Грін застерегла Майка Джонсона від проведення голосування за довгоочікуваний пакет фінансової підтримки України
Соратниця Трампа закликала спікера Джонсона не надавати Україні пакет фінансової допомоги
3 квiтня, 00:36
Росіяни завдали трьох ракетних ударів майже по центру міста
Ракетна атака по Чернігову. З’явилася реакція Зеленського
17 квiтня, 11:44
Прессекретар Навального Кіра Ярмиш, яка допомагала політику в роботі над автобіографією, повідомила, що книгу він дописував, вже перебуваючи в ув'язненні в Росії
У світ вийде книга Навального, яку він дописав в ув'язненні
12 квiтня, 09:23
Ханна Гутьєррес-Рід не мала достатнього досвіду роботи зі зброєю
Загибель українки Гатчінс у Голлівуді: наглядачці за зброєю оголошено вирок
16 квiтня, 03:03
Директор ЦРУ Вільям Бернс наголосив, що Україна гостро потребує боєприпаси
Директор ЦРУ заявив, що Україна може програти війну у 2024 році
19 квiтня, 02:34
Байден повідомив, що вже цього тижня США надсилають допомогу Україні
Байден повідомив, коли надійде в Україну зброя від США
26 квiтня, 17:51
Голова райдержадміністрації збив натовп людей, розвідка знищила гелікоптер РФ. Головне за 26 квітня
Голова райдержадміністрації збив натовп людей, розвідка знищила гелікоптер РФ. Головне за 26 квітня
26 квiтня, 21:00

Політика

«Змагаюся з шестирічною дитиною»: Байден пожартував про Трампа
«Змагаюся з шестирічною дитиною»: Байден пожартував про Трампа
Кім Чен Ин хоче використати зв’язки з РФ, щоб відновити економіку країни
Кім Чен Ин хоче використати зв’язки з РФ, щоб відновити економіку країни
Прем'єрка Італії балотуватиметься на вибори у Європарламент
Прем'єрка Італії балотуватиметься на вибори у Європарламент
Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до виборів у США
Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до виборів у США
Трамп зберігає перевагу над Байденом у передвиборчій гонці – соцопитування CNN
Трамп зберігає перевагу над Байденом у передвиборчій гонці – соцопитування CNN
Кандидатку в президенти США затримали під час пропалестинської акції
Кандидатку в президенти США затримали під час пропалестинської акції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
51K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
48K
Кулеба назвав Путіна «політичною твариною» та пояснив, що змусить його відступити
15K
У театрі Лесі Українки «сталося жорстоке вбивство»: перші фото із прем'єри «Отелло»
6819
Помер скандальний історик Толочко
6664
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч

Новини

29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
27 квiтня, 15:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua