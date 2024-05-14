Reuters: До Києва прибув держсекретар США Блінкен

Поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною

У вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва. Про це пише Reuters.

Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.

Ентоні Блінкен дорогою до Києва фото: Reuters

Поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

«Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону і дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою», – сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, що подорожують з Блінкеном.

За словами чиновника, Блінкен сподівається «послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі».

Як пише Reuters, державний секретар США запевнить українських посадовців, включно з президентом Володимиром Зеленським, у незмінній підтримці США та виголосить промову, зосереджену на майбутньому України.

Ентоні Блінкен в Києві фото: Antony Blinken/X

«Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії», – згодом написав держсекретар США Ентоні Блінкен у повідомленні в соцмережі Х та виклав відповідне фото прибуття до Києва.

Блінкен відвідує столицю України вчетверте від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Раніше Politico повідомило, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну цього тижня, зокрема, приїде у Київ.

Нагадаємо, на початку квітня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав з офіційним візитом Францію та Бельгію для переговорів з широкого кола питань, включаючи обговорення ситуації в Україні, Газі та Гаїті.

До слова, державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував наступ РФ на Харківщині, ймовірне збільшення чисельності російських військ та заявив, що багатомісячна затримка виділення нового фінансування на допомогу Україні «обійшлася недешево».

Він заявив, що Україна зможе утримувати лінію фронту у східній частині країни, зокрема у Харківській області, та зазначив, що США і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України.