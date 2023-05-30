Нові методички Кремля: як РФ наказала ЗМІ висвітлювати атаку дронів на Москву

ЗМІ просять хвалити російське ППО та виокремити швидку реакцію кремлівської влади

Російські державні та провладні ЗМІ розповіли, які вказівки вони отримали від кремлівської влади щодо висвітлення атаки дронів на Москву та Московську область. Про це повідомляють росЗМІ.

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Засоби масової інформації «просять використовувати такі підходи»:

звернути увагу на «успішну роботу ППО»;

вказати, що реакція «федеральних служб» та керівництва Москви та Московської області була «миттєвою», а робота – «якісною та зосередженою»

наголосити, що мети «провокації» не досягнуто;

зробити акцент на тому, що завдання атаки було «психологічним», але жителі показали «спокій та витримку».

Крім того, в «методичці» міститься рекомендація, що якщо й цитувати коментарі з приводу атаки дронів депутата Держдуми Олександра Хінштейна, керівника Центру розвитку транспортних технологій Олексія Рогозіна (сина колишнього голови «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна) і колишнього так званого «голови Міноборони ДНР», то виключно з негативним забарвленням.

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Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

До слова, дрони, які вранці масовано атакували Москву, були китайськими та прилетіли зі східної частини Московської області.