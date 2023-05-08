Удар дронами по Києву: влада повідомила свіжі дані про наслідки

Унаслідок нічної атаки є руйнування щонайменше у трьох районах столиці

Київська міська військова адміністрація оприлюднила оновлену інформацію про наслідки нічної повітряної атаки.

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У Святошинському районі столиці:

ймовірно, через падіння уламків пошкоджено сім авто і ще одне авто горіло

зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади

є падіння уламків на проїжджу частину

травмовано п’ять осіб, їм надана медична допомога.

У Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5 тонн) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та п’ять легкових авто.

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«Також, ймовірно, через уламки було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано», – додав Сергій Попко, начальник КМВА.

Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється.

Як повідомлялося, падіння уламків також зафіксовано у Шевченківському районі столиці.

Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси Shahed, які атакували столицю з різних напрямків. У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що уночі 8 травня ворог застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.