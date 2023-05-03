Хто атакував Кремль? Банкова попередила про теракт РФ

Михайло Подоляк: «Росія очевидно готує масштабний терористичний акт»

Сьогоднішній інцидент з дронами над Кремлем, у атаці яких росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано... Росія очевидно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу нібито диверсантів. А потім демонструє «дрони над Кремлем», – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що Україна веде виключно оборонну війну і подібні «атаки» на об'єкти на території РФ не вирішують жодного військового завдання. Але, водночас, для Москви такі дії стали б основою виправдання ударів по мирних українцях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«По-друге, ми з інтересом спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках Росії. Поява невідомих БПЛА на енергетичних об'єктах чи території Кремля можуть свідчити про підпільну роботу місцевих сил опору. Як відомо, дрони можна купити у будь-якому військторгу», – зазначив радник Банкової.

За його словами, втрата силового контролю над країною з боку російського диктатора Володимира Путіна та його поплічників очевидна. Тому «щось у Росії точно відбувається, але точно без дронів України над Кремлем».

Нагадаємо, прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що українська влада немає жодної інформації щодо нічних атак безпілотників на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.