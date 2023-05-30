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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Беспілотник у Москві. Чи хочемо ми робити росіянам такі подарунки?

glavcom.ua
Ранок в столиці РФ почався саме так
фото з відкритих джерел

Вони кошмарять нас і хочуть, щоб ми психували і нервували

Це не ефективна помста. Нажаль, нашіх ресурсів не висточить, щоб не давати спати всій Москві кілька ночей поспіль. Прикро, але це факт. А один – два беспілотніка ні на що не вплинуть. Кияни не дадуть збрехати.

І тому помста нашім сусідам, що заважають спати, має бути інша. Гібридна помста. Як у морі. Де Україна не може йти лоб в лоб, крейсер на крейсер. Але може топити російські кораблі. І можемо вдарити так, як зробили це над Кремлем – для приниження Путіна. Для посилення розмов про те, що цар голий. Але не копіювати за росіянами їх атаки.

Яка найкраща відповідь на теракти в Києві? На полі бою. Не в російських містах, а саме на полі бою. На фронті. І відповідь там потенційно може спровокувати в тому числі хаос в російських містах. Вони потім самі з цим справдяться краще. Треба просто їх на це спровокувати. І ніщо не впорається краще, ніж російська поразка на фронті.

У нас обмежені ресурси. І тому ми не можемо собі дозволяти емоційні відповіді. Ми маємо бути злі, сконцентровані і раціональні. Ми не можемо йти на прямий обмін удари як боксери, один із яких має слабку щелепу. І противник його може провокувати на це. Провокувати на емоції.

А беспілотнік над Москвою – це про емоції. Нажаль.

Але, якби, ми обирали, кого з російських військових злочинців покарати саме зараз, то це мала б бути Набіуліна. Це був би найефективніший крок. Бо саме вона робить для фронту і успіхів у війні найбільше. Жоден російський генерал чи спецслужбовець не зрівняється з нею. Вона – це стійкість російської системи. Вона ключ до шафи, де смерть кощєєва. Вона розум цього зомбі-монстра, який намагається затягнути нас із собою у могилу.

А ще вона розуміє, що коїть. Вона живе в реальному світі, а не вірить у всесвітні змови, біолабораторії і рептілоїдів, які пьють шампанське на вершині вулкану в Йелоустоуні. Вона якраз добре відрізняє, де добро і де зло. І свідомо підтримує зло. Робить його сильним. І тому вона винна набагато більше, ніж міські божевільні аля Дугіни.

Вони кошмарять нас і хочуть, щоб ми психували і нервували. Вони забирають сон, щоб забрати наш розум. Вони концентровано бьють по мирному місту і І робили емоційні кроки. Чи хочемо ми робити росіянам такі подарунки?

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Москва безпілотник війна

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