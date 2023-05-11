Росія внесла Арестовича до переліку «терористів та екстремістів»

Олексій Арестович – один з найвідоміших учасників команди Володимира Зеленського

Ексрадника глави Офісу президента України Володимира Зеленського Олексія Арестовича внесли до переліку «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Олексій Арестович – один з найвідоміших учасників команди Володимира Зеленського, який здобув і велику популярність, і зазнав шаленої критики під час повномасштабної війни.

Для мільйонів його слухачів він став кумиром і голосом правди про війну, який знімав вечірній стрес і давав змогу заснути. А інші його нещадно критикували за те, що саме він розповідав людям.

Колишній радник пішов у відставку 17 січня. Він написав заяву, визнавши, що припустився грубої помилки після заяви, що російська ракета потрапила в будинок у Дніпрі після того, як була збита українськими силами ППО.

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Нагадаємо, колишній радник Офісу президента повідомив, що столиця ще більше почала розмовляти російською мовою після початку повномасштабної війни. Про це він розповів телеведучому Василю Голованову.

Як аргумент він навів статистику своєї знайомої касирки, яка провела експеримент та підрахувала, що на кожну сотню покупців припадає по 86 людей, які говорять російською й лише 14 звертаються до неї українською.

Раніше стало відомо, що Олексій Арестович заснував громадську організацію «Фонд стратегічних ініціатив Олексія Арестовича».

Окрім Арестовича, зазначено ще одного співзасновника, мешканця Кременчука Полтавської області Миколу Фельдмана. Цей чоловік є співвласником разом із ексзаступником голови Дніпропетровської ОДА Геннадієм Корбаном фірми «Національний брокерський дім».

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До слова, куратора приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина покликали виступити в Держдуму Росії з приводу «нестачі боєприпасів» у окупантів. Олексій Арестович порівняв ПВК із українцями.

Арестович також назвав Пригожина «на чверть українцем». Ексрадник Офісу президента наче наділив Пригожина позитивними рисами українців, але водночас порівняв українців із терористом та вбивцею.