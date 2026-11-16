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Російські військові використали обмеження Starshield для ударів по електропідстанціях України – ISW

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Російські військові використали обмеження Starshield для ударів по електропідстанціях України – ISW
Обмеження Starshield ускладнюють перехоплення швидкісних російських дронів поблизу лінії фронту
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Аналітики попередили, що обмеження швидкості для українських дронів-перехоплювачів створюють додаткові загрози для захисту енергетичної інфраструктури

Російські війська скористалися обмеженнями роботи супутникової системи Starshield, які ускладнюють застосування українських дронів-перехоплювачів, під час атак на енергетичну інфраструктуру України. У ніч проти 15 листопада та вранці окупанти завдали ударів по електропідстанціях у кількох областях, зокрема на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, обмеження Starshield створюють додаткові труднощі для українських сил, які використовують супутниковий зв'язок під час перехоплення швидкісних російських безпілотників.

Йдеться про обмеження роботи системи на швидкості понад 161 км/год на тимчасово окупованих територіях України. Водночас російські реактивні «Шахеди» можуть рухатися значно швидше, що ускладнює їхнє знищення українськими перехоплювачами.

Унаслідок цього українські військові змушені переносити перехоплення ворожих дронів на інші рубежі, де відповідні обмеження не діють. Це, за оцінкою аналітиків, може збільшувати ризики для населених пунктів та об'єктів критичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що проблеми з роботою Starshield на тимчасово окупованих територіях безпосередньо впливають на можливості українських військових протидіяти російським реактивним безпілотникам.

За словами глави держави, українські дрони-перехоплювачі, зокрема «Барси», використовують Starshield для знищення швидкісних повітряних цілей.

«Тепер ми не можемо їх збивати там, біля фронту. Доводиться збивати на інших рубіжах, і це додає росіянам можливостей атакувати», – пояснив Зеленський під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Президент також повідомляв, що українські фахівці протягом кількох діб фіксували обмеження на різних напрямках. Водночас представники SpaceX, за його словами, заперечували запровадження таких заходів і пояснювали ситуацію технічними причинами.

Зеленський наголосив, що обмеження, які зберігаються саме на тимчасово окупованих територіях, викликають у нього занепокоєння, оскільки можуть мати не лише технічні, а й політичні наслідки.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заяву Зеленського щодо обмежень Starshield для українських військових. Президент наголосив на необхідності отримати пояснення від американської сторони та компанії SpaceX щодо причин проблем зі зв'язком.

Також «Главком» писав про повідомлення Axios щодо впливу обмежень Starshield на військові операції України. За даними видання, проблеми із супутниковим зв'язком суттєво ускладнили виконання завдань українськими військовими.

Крім того, «Главком» повідомляв про припущення щодо можливого використання обмежень супутникового зв'язку як інструменту тиску на Україну. Financial Times писала про занепокоєння української сторони на тлі дипломатичних переговорів. Водночас політичні мотиви обмежень залишаються непідтвердженими.

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Теги: Starlink ISW Володимир Зеленський ЗСУ напад

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