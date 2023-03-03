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Новий пакет військової допомоги від США: оприлюднено повний список

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Новий пакет військової допомоги від США: оприлюднено повний список
фото: Офіс президента України

До пакета вперше ввійдуть броньовані мостоукладачі – системи, що використовуються для наведення мостів через траншеї та вузькі водні перешкоди

Пентагон надав повний перелік озброєння та іншого військового обладнання, яке ввійшло до нового пакета допомоги від США Україні розміром 400 млн доларів. Список опубліковано на сторінці Міністерства оборони США.

«Цей пакет включає більше боєприпасів та допоміжного обладнання для операцій прицільної стрільби, артилерії та бронетехніки для України», – йдеться в повідомленні.

До пакета військової допомоги ввійшли:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • додаткові 155-мм артилерійські снаряди;
  • додаткові 105-мм артилерійські снаряди;
  • додаткові 25-мм боєприпаси;
  • мости для бронетранспортерів;
  • підривні боєприпаси та засоби подолання перешкод;
  • контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, що 3 березня Сполучені Штати Америки оголосили надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму $400 млн. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Разом із новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення складе понад $32 млрд. 

До слова, напередодні міністерство торгівлі США запровадило санкції щодо 37 компаній. Серед них фірми з Росії, Білорусі та Китаю. 

Теги: США озброєння боєприпаси

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