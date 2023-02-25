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Павло Клімкін Дипломат

Серйозна заявка Китаю. Пекін прагне стати глобальним гравцем

glavcom.ua
Китай набагато більше втрачає, ніж набуває у разі постачань зброї
фото з відкритих джерел

Навіщо Китай оприлюднив свій план заздалегідь

Інформація про можливу передачу Китаєм Росії безпілотників, звісно, тривожна. Мілітарний потенціал Китаю може багато змінити, якщо почне застосовуватися РФ. Але поки що я до цього ставлюся скептично.

Китай набагато більше втрачає, ніж набуває у разі постачань зброї. Схоже, що це бажання «показати зуби» у відповідь на підвищення американської активності щодо Тайваню – збільшення навчань, постачань тощо.

Типово в дусі китайської ментальності: якщо нам десь створюють проблеми, то ми будемо також їх створювати, але в іншому місці – асиметрично. Показати зуби ще не значить кусатися, але все це демонструє, наскільки геополітика починає впливати на нашу війну з РФ. Китайський «мирний план», тільки-но оприлюднений МЗС Китаю, ще одне підтвердження тому.

Цей дуже обережний текст, в якому розставлено чимало пасток, не про зміст – китайці прекрасно знають, що він неприйнятний ні для нас, ні для Заходу, ані для Росії, а про заявку стати «гравцем», який готовий і хоче глобально «грати». І це серйозна заявка.

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Теги: Китай путін війна росія США

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