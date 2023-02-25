Серйозна заявка Китаю. Пекін прагне стати глобальним гравцем
Навіщо Китай оприлюднив свій план заздалегідь
Інформація про можливу передачу Китаєм Росії безпілотників, звісно, тривожна. Мілітарний потенціал Китаю може багато змінити, якщо почне застосовуватися РФ. Але поки що я до цього ставлюся скептично.
Китай набагато більше втрачає, ніж набуває у разі постачань зброї. Схоже, що це бажання «показати зуби» у відповідь на підвищення американської активності щодо Тайваню – збільшення навчань, постачань тощо.
Типово в дусі китайської ментальності: якщо нам десь створюють проблеми, то ми будемо також їх створювати, але в іншому місці – асиметрично. Показати зуби ще не значить кусатися, але все це демонструє, наскільки геополітика починає впливати на нашу війну з РФ. Китайський «мирний план», тільки-но оприлюднений МЗС Китаю, ще одне підтвердження тому.
Цей дуже обережний текст, в якому розставлено чимало пасток, не про зміст – китайці прекрасно знають, що він неприйнятний ні для нас, ні для Заходу, ані для Росії, а про заявку стати «гравцем», який готовий і хоче глобально «грати». І це серйозна заявка.
Читайте також:
Коментарі — 0