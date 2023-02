Амосов впевнено захистив титул чемпіона Bellator

29-річний український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов провів свій перший бій за 20 місяців. У рамках шоу Bellator 291 Амосов захищав титул чемпіона у напівсередній вазі проти американця Логана Сторлі.

Це був бій чемпіона (Амосова) проти тимчасового чемпіона (Сторлі). З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав вступив у лави територіальної оборони. Він не проводив боїв з 2021 року, тож Bellator за відсутності українця визначив звання тимчасового чемпіона світу.

Для Амосова та Сторлі це була друга очна зустріч. Уперше вони зустрічалися в 2020 році, тоді обоє були непереможними. І Ярослав у тому бою здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Це була єдина поразка на двох для цих бійців до цього поєдинку.

Чемпіонський бій в Bellator триває п'ять раундів по п'ять хвилин. На цей бій Амосов виходив під трек KALUSH «Дім».

Amosov is POURING it on Storley! pic.twitter.com/1zSNOvBm7q