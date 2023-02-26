Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Амосов впевнено захистив титул чемпіона Bellator

Христина Жиренко
glavcom.ua
Амосов впевнено захистив титул чемпіона Bellator
Амосов залишився непереможним
фото: Strong and Jacket MMA Picks

Ярослав Амосов володів перевагою з перших секунд бою

29-річний український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов провів свій перший бій за 20 місяців. У рамках шоу Bellator 291 Амосов захищав титул чемпіона у напівсередній вазі проти американця Логана Сторлі.

Це був бій чемпіона (Амосова) проти тимчасового чемпіона (Сторлі). З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав вступив у лави територіальної оборони. Він не проводив боїв з 2021 року, тож Bellator за відсутності українця визначив звання тимчасового чемпіона світу.

Для Амосова та Сторлі це була друга очна зустріч. Уперше вони зустрічалися в 2020 році, тоді обоє були непереможними. І Ярослав у тому бою здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Це була єдина поразка на двох для цих бійців до цього поєдинку.

Чемпіонський бій в Bellator триває п'ять раундів по п'ять хвилин. На цей бій Амосов виходив під трек KALUSH «Дім».

З перших секунд бою Ярослав Амосов заволодів перевагою. Увесь перший раунд бійці провели в стійці, Амосов значно більше ударів викинув і був точнішим. Він пробивав як ногами, так і видавав комбінаційні серії руками. З такою ж перевагою українця пройшов і другий раунд.

У третьому раунді швидкість і кількість ударів від українця зменшилася, але його перевага не стала меншою. Водночас, у середині раунду Амосов провів потужну комбінацію, після чого затис американця біля сітки і зайшов у ноги. Сторлі нічим особливо не відповідав.

Четвертий та п'ятий раунди стали продовженням усього, що було раніше. Ярослав не залишив супернику жодного шансу – українець виграв кожен з п'яти раундів і отримав одноголосне рішення від суддів.

Рішення суддів: 50-45, 50-45, 50-45. Усі на користь Ярослава Амосова. Він захистив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі та залишився непереможним (27 перемог, 0 поразок).

Джерело
Теги: США Ярослав Амосов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп Беленюк виграв турнір із боротьби у Франції
Нардеп Беленюк виграв турнір із боротьби у Франції
23 сiчня, 10:53
Завдяки перемозі у Литві Манафов оновить свій особистий рекорд у парному рейтингу АТР
Український тенісист Манафов виграв турнір у Литві
12 лютого, 12:59
Людмила Кіченок та Олена Остапенко привітали одна одну з перемогою
Українська тенісистка після перемоги на турнірі в ОАЕ не потиснула руку росіянці
23 лютого, 20:06

Новини

«Брав наші гроші, а тепер проти нас». Ексгравець збірної України розповів про закиди росіян
«Брав наші гроші, а тепер проти нас». Ексгравець збірної України розповів про закиди росіян
Росіянин Большунов, який потрапив під санкції України, збирається виступити на Олімпіаді
Росіянин Большунов, який потрапив під санкції України, збирається виступити на Олімпіаді
Амосов впевнено захистив титул чемпіона Bellator
Амосов впевнено захистив титул чемпіона Bellator
Міністри країн ЄС звернулися до МОК: росіянам не місце в міжнародному спорті
Міністри країн ЄС звернулися до МОК: росіянам не місце в міжнародному спорті
«Це заслуга ЗСУ» – воротар Шахтаря прокоментував перемогу у Франції
«Це заслуга ЗСУ» – воротар Шахтаря прокоментував перемогу у Франції
«Шахтар» обіграв «Ренн» і вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи
«Шахтар» обіграв «Ренн» і вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
30K
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
30K
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
20K
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
8825
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
5965
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту