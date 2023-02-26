Амосов впевнено захистив титул чемпіона Bellator

Ярослав Амосов володів перевагою з перших секунд бою

29-річний український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов провів свій перший бій за 20 місяців. У рамках шоу Bellator 291 Амосов захищав титул чемпіона у напівсередній вазі проти американця Логана Сторлі.

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Це був бій чемпіона (Амосова) проти тимчасового чемпіона (Сторлі). З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав вступив у лави територіальної оборони. Він не проводив боїв з 2021 року, тож Bellator за відсутності українця визначив звання тимчасового чемпіона світу.

Для Амосова та Сторлі це була друга очна зустріч. Уперше вони зустрічалися в 2020 році, тоді обоє були непереможними. І Ярослав у тому бою здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Це була єдина поразка на двох для цих бійців до цього поєдинку.

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Чемпіонський бій в Bellator триває п'ять раундів по п'ять хвилин. На цей бій Амосов виходив під трек KALUSH «Дім».

Amosov is POURING it on Storley! pic.twitter.com/1zSNOvBm7q — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) February 25, 2023

З перших секунд бою Ярослав Амосов заволодів перевагою. Увесь перший раунд бійці провели в стійці, Амосов значно більше ударів викинув і був точнішим. Він пробивав як ногами, так і видавав комбінаційні серії руками. З такою ж перевагою українця пройшов і другий раунд.

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У третьому раунді швидкість і кількість ударів від українця зменшилася, але його перевага не стала меншою. Водночас, у середині раунду Амосов провів потужну комбінацію, після чого затис американця біля сітки і зайшов у ноги. Сторлі нічим особливо не відповідав.

Четвертий та п'ятий раунди стали продовженням усього, що було раніше. Ярослав не залишив супернику жодного шансу – українець виграв кожен з п'яти раундів і отримав одноголосне рішення від суддів.

2️⃣7️⃣-0️⃣-0️⃣



Le champion Ukrainien, Yaroslav Amosov s’impose par décision conserve sa ceinture de champion ! 🏆🇺🇦#Bellator291 pic.twitter.com/OgcNk5jQ14 — La Sueur (@LaSueur_off) February 26, 2023

Рішення суддів: 50-45, 50-45, 50-45. Усі на користь Ярослава Амосова. Він захистив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі та залишився непереможним (27 перемог, 0 поразок).