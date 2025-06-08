Буданов зробив заяву щодо обміну полоненими та тілами загиблих воїнів

Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях

Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив, що обмін тілами загиблих між Україною та Росією запланований на наступний тиждень. Як інформує «Главком», про це Буданов повідомив у соціальних мережах.

За його словами, початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень (9-15 червня), про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок, 3 червня.

Буданов заявив, що Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.

«Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі. Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні», – заявив голова ГУР.

Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях, зазначив він.

«Усе рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога», – додав Буданов.

Раніше російські ЗМІ опублікували відеозаписи, на яких зафіксовані вантажівки. За попередніми даними, в них тіла загиблих українських військовослужбовців, які підготували до передачі Україні.

Нагадаємо, раніше помічник глави РФ Володимир Мединський заявив, нібито українська сторона «несподівано перенесла» обмін полоненими та тілами загиблих військових. Однак в Україні заперечили цю інформацію та закликали російську сторону «припинити брудні ігри».

Також 6 червня низка російських медіа поширила інформацію, про начебто початок повернення тіл загиблих військових за результатами домовленостей у Стамбулі. Тоді в Україні заявили, що це не відповідає дійсності.