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Урсула фон дер Ляєн закликала Європу витрачати більше на оборону України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Урсула фон дер Ляєн закликала Європу витрачати більше на оборону України
Урсула фон дер Ляєн: Я глибоко переконана, що історія кличе нас зараз. Так само, як і в 1989 році, коли вітри змін пронеслися Європою
фото: EPA-EFE

Урсула фон дер Ляєн закликає Європу до оборонної незалежності та прийняття України в ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про нагальну потребу Європи утвердити свою незалежність шляхом значного збільшення витрат на оборону та через прийняття України до Європейського Союзу. Цю заяву вона зробила під час промови в німецькому місті Аахен з нагоди вручення їй премії Карла Великого за об’єднання Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

«Наступна велика епоха, наш наступний великий об’єднавчий проєкт має виникнути з незалежної Європи», – наголосила фон дер Ляєн. Вона додала: «Щоб побудувати незалежну Європу, ми повинні скинути свої кайдани».

Фон дер Ляєн визначила незалежність як наступний етап у низці історичних європейських проєктів, таких як забезпечення миру після Другої світової війни, формування спільного ринку та валюти, а також возз'єднання Європи після розпаду Радянського Союзу.

Вона окреслила чотири центральні завдання для досягнення цієї незалежності:

Забезпечення миру через збільшення витрат на оборону: Президент Єврокомісії підкреслила, що поточне фінансування оборони на суму до €800 млрд було б неможливим ще кілька років тому.

«Ми робимо це, бо хочемо всіма силами захищати мир… Новий міжнародний порядок виникне до кінця цього десятиліття. Якщо ми не хочемо просто змиритися з наслідками цього для Європи та світу, тоді ми повинні сформувати цей новий порядок», – заявила вона.

Зміцнення інновацій та конкурентоспроможності: Це необхідно для стимулювання економічного зростання в Європі.

Розширення блоку: Фон дер Ляєн назвала це «історичним возз'єднанням», згадавши приєднання України, Західних Балкан, Молдови та, «сподіваємося», Грузії як центральне завдання.

Оновлення та зміцнення демократії: Це необхідно для захисту країн-членів від внутрішніх та зовнішніх загроз.

«Я глибоко переконана, що історія кличе нас зараз. Так само, як і в 1989 році, коли вітри змін пронеслися Європою», – наголосила Фон дер Ляєн.

Голова Комісії отримала нагороду Карла Великого за «її заслуги перед єдністю держав-членів, у стримуванні пандемії, за єдність рішучості Союзу захищатися від Росії – та за поштовх до Зеленої угоди», –  заявила рада директорів нагороди.

Премія названа на честь франкського короля Карла Великого, який об'єднав значну частину Західної та Центральної Європи під егідою Священної Римської імперії у IX столітті.

Нагадаємо, президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн заявила, що останні дії глави РФ Володимира Путіна свідчать про його небажання миру, тому потрібно посилити санкційний тиск на нього. Про це фон дер Ляєн сказала перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Тирані

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Теги: Урсула фон дер Ляєн Європа Україна

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