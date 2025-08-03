NYT: Трамп ухвалюває військові рішення під впливом емоцій

Болтон каже, що Трамп, схоже, не усвідомлює наслідків своїх слів і рішень

Колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Р. Болтон вважає, що президент США свідомо оточує себе людьми, які не суперечать йому, що тільки посилює його безконтрольність

The New York Times опублікувало статтю, в якій розкритикувало Дональда Трампа за імпульсивність і нетерпимість у прийнятті важливих рішень. Як пише видання, за один день він віддав наказ про передислокацію атомних підводних човнів і звільнив голову урядового агентства, який не погоджувався з його позицією, повідомляє «Главком».

Приводом для такого кроку стали саркастичні заяви колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, якого журналісти назвали «улюбленим інтернет-тролем Кремля». У відповідь на його слова Трамп вирішив змінити розміщення американських атомних субмарин, щоб, за словами журналістів, «продемонструвати готовність до протидії загрозам».

Автори статті наголошують, що таке реагування виявляє схильність Трампа до непропорційно різких дій, коли він стикається з критикою або непокорою.

У публікації також згадується, що Трамп звільнив керівника Бюро статистики праці, звинувативши його у фальсифікації даних про зайнятість. Це, на думку колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, демонструє небажання Трампа миритися з опозицією або навіть із фактами.

«Президент має діяти з холодним розумом, а не дозволяти емоціям визначати стратегію. Трамп, схоже, не усвідомлює наслідків своїх слів і рішень», – наголосив колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Р. Болтон. Він вважає, що Трамп свідомо оточує себе людьми, які не суперечать йому, що тільки посилює його безконтрольність.

У матеріалі також зазначається, що попри ранні надії на конструктивну співпрацю з Росією, нині Трамп розчарований Путіним і отримує у відповідь не діалог, а нові удари та ігнорування.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до ядерного конфлікту з Росією у разі потреби. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи останні погрози з боку заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, пише «Главком» із посиланням на Clash Report.

За словами Трампа, на тлі таких заяв він був змушений діяти обережно та ухвалив рішення відправити дві атомні субмарини у визначені райони. Політик підкреслив, що у Вашингтоні розцінюють слова Медведєва як пряму загрозу, яку не можна ігнорувати.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими».