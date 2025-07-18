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Америанський «шахед»: у США випробували новий безпілотник

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Америанський «шахед»: у США випробували новий безпілотник
Очікується, що найближчим часом LUCAS з’явиться на озброєнні в США
фото: соціальні мережі

Ударний безпілотник LUCAS простий у використанні – його можна запускати з автомобіля або за допомогою ракетного прискорювача 

У США випробували новий ударний безпілотник LUCAS, який розробила компанія SpektreWorks. Цей апарат вважають американським аналогом іранського дрона-камікадзе Shahed-136. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defence Blog.

На розробку звернув увагу міністр оборони США Піт Гегсет, який особисто оглянув дрон. За інформацією видання, LUCAS є простою у використанні системою – його можна запускати з автомобіля або за допомогою ракетного прискорювача, без потреби в спеціальній підготовці.

Америанський «шахед»: у США випробували новий безпілотник фото 1

Конструкція дрона має відкриту архітектуру, що дозволяє інтегрувати на нього різні типи корисного навантаження. Це забезпечує модульний підхід до виконання розвідувальних, ударних і комунікаційних завдань. LUCAS також здатен працювати як ретранслятор зв’язку.

Америанський «шахед»: у США випробували новий безпілотник фото 2

Хоча платформа створена переважно для використання в Індо-Тихоокеанському регіоні, її називають гнучким інструментом із широким спектром можливостей. У компанії повідомили, що дрон уже пройшов випробування і готовий до серійного виробництва.

Очікується, що найближчим часом LUCAS з’явиться на озброєнні в США, а згодом і в арміях союзників. За оцінками військових експертів, цей дрон може посилити потенціал Індо-Тихоокеанського командування США, особливо у сфері морських операцій та протидії масованим атакам ворожих БпЛА.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп обговорюють масштабну угоду, яка передбачає закупівлю американської зброї та українських дронів. Про це Зеленський повідомив у коментарі для New York Post, передає «Главком».

У матеріалі йдеться, що Трамп та Зеленський розглядають мегаугоду, яка призведе до того, що США купуватимуть перевірені на полі бою українські безпілотники в обмін на те, що Київ погодиться придбати низку зброї в Америки.

Український лідер зазначив, що під час останніх переговорів з Трампом вони обговорювали саме цю угоду, яка передбачає взаємну підтримку Вашингтоном і Києвом у розвитку авіаційних технологій. За словами Зеленського, держава готова передати досвід і напрацювання, отримані під час повномасштабної війни з РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. Своєю чергою Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

Теги: США Піт Гегсет безпілотник

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