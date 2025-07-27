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Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Гарріс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Гарріс
Трамп закликав притягнути до відповідальності Гарріс
фото: CBS News

Трамп зробив заяву про підкуп зірок на виборах

Президент США Дональд Трамп знову виступив із звинуваченнями на адресу демократки Камали Гарріс. За його словами, вона начебто платила знаменитостям за підтримку на виборах 2024 року. Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

«Я дивлюся на велику суму грошей, яку демократи заборгували після президентських виборів, і на те, що вони визнають, що, ймовірно, незаконно заплатили $11 млн співачці Бейонсе за підтримку (вона ніколи не співала, не вимовила жодної ноти і покинула сцену під бурхливі вигуки і гнівну реакцію публіки!), $3 млн «витрат» Опрі, $600 тис. телеведучому з дуже низьким рейтингом, Алу Шарптону», – йдеться у дописі.

Американський лідер додав: «Ці смішні суми були неправильно вказані в бухгалтерських книгах і документах. Ви не можете платити за підтримку. Це абсолютно незаконно. Уявіть, що сталося б, якби політики почали платити людям за підтримку. Почалося б пекло! Камала та всі, хто отримав гроші за підтримку, порушили закон. Їх усіх слід притягнути до відповідальності! Дякую за увагу до цього питання».

Раніше президент США Дональд Трамп вже звинувачував Камалу Гарріс у тому, що вона нібито платила мільйони доларів за підтримку таких зірок, як Бейонсе, Брюс Спрінгстін, Опра Вінфрі та Боно під час передвиборчої кампанії 2024 року.

Нагадаємо, лауреати премії «Оскар» Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо відкрито висловлювали свою підтримку Камалі Гарріс, коли вона балотувалася на пост президента Сполучених Штатів Америки.

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Теги: Камала Гарріс Дональд Трамп США вибори у США

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