Трамп заявив про повну готовність США до потенційної ядерної війни з Росією

Трамп: Ми будемо захищати свій народ. Якщо йдеться про ядерну зброю, ми повинні бути напоготові – і ми повністю готові

Дональд Трамп зазначив, що у США розцінюють слова Медведєва як пряму загрозу, яку не можна ігнорувати

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до ядерного конфлікту з Росією у разі потреби. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи останні погрози з боку заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, пише «Главком» із посиланням на Clash Report.

За словами Трампа, на тлі таких заяв він був змушений діяти обережно та ухвалив рішення відправити дві атомні субмарини у визначені райони. Політик підкреслив, що у Вашингтоні розцінюють слова Медведєва як пряму загрозу, яку не можна ігнорувати.

«Медведєв, який раніше був президентом Росії, озвучує погрози нашій країні. Ми будемо захищати свій народ. Якщо йдеться про ядерну зброю, ми повинні бути напоготові – і ми повністю готові», – заявив Трамп.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими».

До слова, погрози ядерною війною, які озвучує колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, не мають жодної ваги. На думку державного секретаря США Марко Рубіо, Росія неспроможна протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати.

До слова, сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії на фоні провокативних заяв голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва та відповіді на них від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, передає «Главком».

Грем порадив Росії зрозуміти, що Трамп не Обама та Байден, і жартувати з ним не варто.

«Моїм друзям у Росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, не Байден і з ним жарти погані. Ви переграєте», – написав Грем.