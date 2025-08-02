Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив про повну готовність США до потенційної ядерної війни з Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив про повну готовність США до потенційної ядерної війни з Росією
Трамп: Ми будемо захищати свій народ. Якщо йдеться про ядерну зброю, ми повинні бути напоготові – і ми повністю готові
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що у США розцінюють слова Медведєва як пряму загрозу, яку не можна ігнорувати

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до ядерного конфлікту з Росією у разі потреби. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи останні погрози з боку заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, пише «Главком» із посиланням на Clash Report.

За словами Трампа, на тлі таких заяв він був змушений діяти обережно та ухвалив рішення відправити дві атомні субмарини у визначені райони. Політик підкреслив, що у Вашингтоні розцінюють слова Медведєва як пряму загрозу, яку не можна ігнорувати.

«Медведєв, який раніше був президентом Росії, озвучує погрози нашій країні. Ми будемо захищати свій народ. Якщо йдеться про ядерну зброю, ми повинні бути напоготові – і ми повністю готові», – заявив Трамп.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими».

До слова, погрози ядерною війною, які озвучує колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, не мають жодної ваги. На думку державного секретаря США Марко Рубіо, Росія неспроможна протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати.

До слова, сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії на фоні провокативних заяв голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва та відповіді на них від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, передає «Главком».

Грем порадив Росії зрозуміти, що Трамп не Обама та Байден, і жартувати з ним не варто.

«Моїм друзям у Росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, не Байден і з ним жарти погані. Ви переграєте», – написав Грем.

Теги: росія США Дмитро Медведєв Дональд Трамп ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні
Україна намагається отримати дозвіл на купівлю зброї США через Європу – Politico
3 липня, 08:47
Президент: Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки
Призупинення американської допомоги Україні. Президент зробив заяву
2 липня, 19:48
Крамаренко – триразова чемпіонка світу серед юніорів, переможниця чемпіонату Європи у командному заліку
Лікар помилково відрізав здоровий меніск: чемпіонка Європи не може відновитися після операції
7 липня, 12:24
Головні новини ночі проти 10 липня
Комбінований обстріл Києва: головне за ніч
10 липня, 05:52
БпЛА летів на висоті 100 м зі швидкістю 50-60 км/год
Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві
10 липня, 21:45
Внаслідок обстрілу виникло одразу декілька пожеж
Масована атака на Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
17 липня, 07:56
У США народилася «найстаріша» дитина з ембріона
У США народилася дитина із замороженого 30 років тому ембріона
31 липня, 13:55
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 56493 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 27 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
27 липня, 07:18
Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі
Росія стрімко розширює виробництво ударних БПЛА в Єлабузі – CNN
28 липня, 12:37

Політика

Трамп заявив про повну готовність США до потенційної ядерної війни з Росією
Трамп заявив про повну готовність США до потенційної ядерної війни з Росією
Reuters: США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні
Reuters: США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні
«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
США переживають «темні часи» через дії Трампа – Байден
США переживають «темні часи» через дії Трампа – Байден
Литва оголосила протест Білорусі
Литва оголосила протест Білорусі
Мера Будапешта допитала поліція через організацію ЛГБТ-прайду
Мера Будапешта допитала поліція через організацію ЛГБТ-прайду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
26K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність
7622
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
7414
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році

Новини

2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Вчора, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Вчора, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua