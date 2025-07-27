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Трамп різко розкритикував Іран за намір продовжити збагачення урану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп різко розкритикував Іран за намір продовжити збагачення урану
Трамп: Вони щойно вийшли з чогось настільки небезпечного – і при цьому говорять: «Ми хочемо продовжити збагачення». Хто б таке сказав?
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп знову наголосив, що Сполучені Штати не можуть допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю

Президент США Дональд Трамп висловив обурення через наміри Ірану продовжувати збагачення урану. Про це він заявив під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє «Главком».

Трамп наголосив, що Сполучені Штати не можуть допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю. За його словами, Тегеран уже «отримав серйозну відповідь», і вона була цілком виправданою.

Однак, за словами політика, іранська влада продовжує заявляти про намір збагачувати уран. Він зазначив, що не може зрозуміти, хто у подібній ситуації поводився б настільки необачно.

«Вони щойно вийшли з чогось настільки небезпечного – і при цьому говорять: «Ми хочемо продовжити збагачення». Хто б таке сказав? Наскільки треба бути нерозумним, щоб висловлюватися подібним чином? Ми не дозволимо, щоб це сталося», – заявив Трамп.

Раніше стало відомо, що Іран не має наміру відмовлятися від збагачення урану в мирних цілях, продовжуючи дотримуватися своїх зобов'язань у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Інші ж держави не мають права обмежувати Тегеран у цьому питанні, повідомив заступник глави МЗС Ірану Маджід Тахт-Раванчі.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня президент США Дональд Трамп повідомив, що американські збройні сили провели успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Він заявив, що Тегерану слід погодитись на припинення конфлікту. З 13 червня Ізраїль щодня завдає ударів по Ірану в рамках операції, спрямованої проти іранської ядерної програми.

До слова, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі оголосив про проведення позачергового засідання Ради керуючих організації. Рішення ухвалене у зв'язку з різкою ескалацією на Близькому Сході, зокрема після повідомлень про авіаудари США по ядерних об'єктах Ірану.

Теги: Дональд Трамп Іран США ядерна зброя

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