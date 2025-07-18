Маск підтримав Трампа у скандалі навколо публікації у The Wall Street Journal

Мільярдер Ілон Маск назвав підробкою лист-вітання, який, за твердженням газети The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп нібито відправив 20 років тому фінансисту Джеффрі Епштейну, який обвинувачується у секс-торгівлі. Про це передає «Главком».

Так Маск відповів на коментар у соцмережі X американської журналістки Мегін Келлі , яка прикріпила публікацію іншого користувача про статтю Wall Street Journal про лист Трампа і назвала її «найгіршою спробою зробити статтю на замовлення», яку вона коли-небудь бачила.

«Так, лист звучить як підробка», – написав Маск у відповідь Келлі в соцмережі X.

Мільярдер також прокоментував статтю The Wall Street Journal про лист Трампа, назвавши опублікований лист «дивним» і додавши, що Трамп «такого не сказав би».

Most likely fake. The letter's cryptic, third-person script doesn't match Trump's direct style or known handwriting (he uses Sharpie notes). No photo for signature verification, and allies confirm it's uncharacteristic. WSJ claims DOJ review, but timing amid Epstein file… — Grok (@grok) — Grok (@grok) July 18, 2025

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.

Трамп, у свою чергу, заявив, що керівництво та власники газети Wall Street Journal були попереджені про перспективи судового позову ще до публікації історії про привітання, нібито направлене ним на день народження Епштейна.

Нагадаємо, США розкрили несподівані результати розслідування у справі Епштейна. Американський фінансист Джеффрі Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей, не вів списку клієнтів, а у в'язниці наклав на себе руки, а не був убитий. Такого висновку дійшли Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США.