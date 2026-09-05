Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Андрія Оразбаєва

17 березня 2022 року Андрій Оразбаєв добровільно став до лав ЗСУ

Воїн був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ – «Золотий хрест»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Оразбаєва.

11 березня 2026 року, на Дніпропетровщині, під час виконання бойового завдання, загинув мешканець Макарова, сержант в/ч А4808. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Макарівську селищну раду та сайт петицій Офіційного інтернет-представництва президента України.

Захисник народився 30 жовтня 1986 року в багатодітній родині в селі Теслугів на Рівненщині. Він був старшим сином у сімʼї, головним порадником і надійною опорою для всієї родини.

У березні 2022 року Андрій став на захист територіальної цілісності та незалежності України.

Бойові завдання на Запоріжжі почав виконувати ще у 2022 році, а з кінця літа 2023 року на території Донецької області. З листопада 2024 року вже в складі 141-ї окремої механізованої бригади знову боронив Запорізький напрямок.

З липня до грудня 2025 року захисник тримав оборону на Донеччині, забезпечуючи відсіч збройній агресії РФ та не допускаючи прориву противника. Особливо відзначився мужністю та героїзмом 7 липня 2025 року в районі населеного пункту Федорівка Волноваського району Донецької області, коли у складі старшого позиції виявив переміщення ворожої групи з трьох осіб. Завдавши противнику поранень, особовий склад позиції змусив окупантів відступити.

З 27 серпня 2025 року протягом 77 діб у районі населеного пункту Олександроград Волноваського району Донецької області, незважаючи на тривалий вогневий вплив з боку ворога, постійну активність його диверсійних груп і застосування БпЛА, Андрій Оразбаєв стійко утримував вогневу позицію та не допустив прориву окупантів.

З 7 січня 2026 року проходив службу на посаді командир відділення-командир машини 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 141 окремої механізованої бригади 20 армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України військової частини А4808 мав позивний 33.

11 березня 2026 року, виконуючи бойове завдання між населеними пунктами Лісне та Підгаврилівка Дніпропетровської області, сержант Андрій Оразбаєв загинув.

За проявлену особисту мужність і героїзм, стійкість та рішучість при виконанні військового обовʼязку в умовах, повʼязаних із ризиком для життя, воїн був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України – «Золотий хрест».

Побратими та командири зазначають, що у виконанні завдань Андрій не потребував контролю, був схильний до проявів розумної ініціативи та мав високу стійкість до несприятливих обставин. Чітко виконував поставлені завдання, користувався авторитетом, був прикладом для побратимів та мав повагу від командування. Неодноразово отримував поранення, але після відновлення одразу повертався до розташування своєї частини.

Створити власну родину Андрій так і не встиг. Вдома на нього чекали мати, батько, сестри, брати та племінники.

Героя поховали на Алеї Слави на кладовищі у селищі Калинівка.

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