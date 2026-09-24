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Британія не піде шляхом ЄС і збереже санкції проти Усманова та Фрідмана

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Британія не піде шляхом ЄС і збереже санкції проти Усманова та Фрідмана
Володимир Зеленський та Енді Бернем зустрілися у Нью-Йорку
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Прем'єр Великої Британії Енді Бернем запевнив Зеленського, що обмеження проти російських бізнесменів залишаться чинними

Велика Британія не планує скасовувати санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після того, як Європейський Союз виключив їх зі свого санкційного списку. Про це прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час закритої зустрічі у Нью-Йорку, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, зустріч відбулася 23 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН. Бернем також висловив незгоду з рішенням ЄС зняти обмеження з Усманова та Фрідмана.

Велика Британія запровадила санкції проти Усманова та Фрідмана у березні 2022 року. Їхні активи у країні заморожені, а самі бізнесмени залишаються у британському санкційному списку.

Напередодні Рада Європейського Союзу виключила обох російських бізнесменів із санкційного переліку. Водночас обмеження щодо близько 3 тис. інших фізичних та юридичних осіб продовжили одразу на три роки – до 22 вересня 2029 року.

За даними ЗМІ, зняття санкцій з Усманова підтримували кілька країн. Париж пояснював свою позицію міркуваннями національної безпеки, а джерела Reuters пов’язували її з переговорами з Азербайджаном щодо звільнення французьких громадян.

Водночас виключення Фрідмана із санкційного списку домагався Люксембург, проти якого бізнесмен раніше подав арбітражний позов на $16 млрд. Скасування обмежень щодо Фрідмана також підтримувала Словаччина, тоді як Латвія виступала проти виключення обох бізнесменів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана із санкційного списку. Глава МЗС закликав держави Європейського Союзу запровадити проти них національні санкції. 

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Теги: Михайло Фрідман санкції Велика Британія Енді Бернем олігархи росіяни

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