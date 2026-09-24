Президент Ірану заявив, що його країна стала «жертвою тероризму» з боку США

Раніше Трамп висунув ультиматум: укладення нової угоди або «швидке знищення» Ірану

Президент Ірану Масуд Пезешкіан виступив на Генеральній Асамблеї ООН, заявивши, що його народ став «жертвою тероризму» з боку США та Ізраїлю. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

У своїй промові він підкреслив, що країна лише захищалася від нападу і не погоджується на «мову сили», але залишається відкритою до діалогу. Під час виступу іранський лідер демонстрував фотографії загиблого Верховного лідера Алі Хаменеї та іранських школярів.

Заява Пезешкіана пролунала наступного дня після промови Дональда Трампа, у якій той висунув ультиматум: укладення нової угоди або «швидке знищення» Ісламської Республіки для припинення майже семимісячної війни.

Попри жорстку риторику та критику іранського виступу з боку Держсекретаря США Марко Рубіо, спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели тригодинні непрямі переговори з іранськими посадовцями за посередництва Катару. Утім, сторони назвали ці контакти продовженням попередніх розмов і зазначили відсутність суттєвого прориву.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зустрівся зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом на полях Генеральної Асамблеї ООН, щоб обговорити умови Ірану щодо відновлення Ормузької протоки.



Запропоновані Арагчі умови включали зняття військово-морської блокади США, повернення заморожених іранських активів та припинення війни на всіх «фронтах опору».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що стоїть перед важливим вибором стосовно подальшої стратегії щодо Ірану: відновити масштабні військові дії чи обрати інший шлях для припинення конфлікту.

Трамп повідомив, що обговорить ці кроки з лідерами шести країн Перської затоки під час зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН. Водночас Трамп відмовився уточнити терміни ухвалення рішення та висловив задоволення дією військово-морської блокади, яка завадила експорту іранської нафти.