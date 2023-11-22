Кремль в істериці: Європа хоче обмежити пересування російських дипломатів

Росія вважає, що ЄС не хоче спілкуватись із російськими дипломатами, і це обмежує їхні права

Кремль відверто злякався можливого обмеження пересування дипломатів з країни-агресора територією Європи. За словами рупора президента РФ Дмитра Пєскова, обговорення у Євросоюзі таких ініціатив – це «дурість», таку думку він висловив під час інтерв'ю пропагандистському репортерові Івану Зарубіну.

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«Чергова дурість, антиросійська дурість, вони намагаються нас чимось ущемити. Вони відмовляються від спілкування з нашими дипломатами, тобто вони відмовляються від отримання інформації від першоджерела. Більшу дурість важко уявити для розумних політиків, бо, як мінімум, потрібно завжди орієнтуватися на те, щоб мати свіжі дані з двох сторін», – сказав Пєсков.

Пєсков мотивував це тим, що в Євросоюзі дуже багато людей, які нібито потребують консульських послуг для своїх зв'язків із Росією. За його словами, у разі запровадження таких обмежень вони втратять це право.

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Нагадаємо, Чехія виступила із ініціативою про можливість обмеження пересування російських дипломатів територією ЄС. Передбачається, що ці обмеження можуть внести до 12-го список санкцій, робота над яким ведеться в ЄС.

«Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи та посвідки на проживання, які дозволяють пересуватися тільки територією країни перебування, а не всією Шенгенською зоною», – пише Financial Times. Крім того, Чехія висунула пропозицію приймати лише біометричні паспорти.

Financial Times зазначає: найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн.

До слова, ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти РФ. У проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.