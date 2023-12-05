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Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
фото ілюстративне

Федір Веніславський: «У світовій історії практично немає прикладів повної демобілізації під час повномасштабного вторгнення»

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорює запровадження механізмів демобілізації з військової служби. Про це повідомив народний депутат «слуги народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі «Україна-Укрінформ».

«Це найбільш складні питання, які обговорюються на рівні комітету. Були пропозиції визначити, після завершення якого строку військової служби за мобілізацією громадянин матиме право бути звільненим за демобілізацією. Однак я неодноразово зазначав, що у світовій історії практично немає прикладів повної демобілізації під час повномасштабного вторгнення», – пояснив Веніславський.

Парламентар наголосив, що люди, які з перших днів повномасштабної російсько-української війни перебувають у складі сил безпеки і оборони України, мають «розуміти якісь орієнтири в їхній подальшій службі».

«Ми це питання обговорюємо. Пропонується упродовж 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції. Ми обговорюємо це питання», – додав член оборонного комітету Ради.

Окрім цього, Веніславський поінформував, що в комітеті розглядається питання звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Нардеп уточнив, що чинне українське законодавство, яке регламентує питання проходження військової служби і виконання військового обов’язку, не передбачає звільнення в запас строковиків під час дії правового режиму воєнного стану.

«Ми частково врегулювали це питання влітку минулого року, коли передбачили можливість строковикам перейти на службу за контрактом і вже повноцінно служити в секторі безпеки і оборони. Що стосується загального звільнення в запас, це питання також обговорюється. На даний момент я не можу сказати, що вже є його вирішення», – підсумував він.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10294 про демобілізацію військовослужбовців через 18 місяців після призову в умовах воєнного стану.

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Теги: Федір Веніславський звільнення Україна демобілізація депутат

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