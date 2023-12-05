Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби

Федір Веніславський: «У світовій історії практично немає прикладів повної демобілізації під час повномасштабного вторгнення»

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорює запровадження механізмів демобілізації з військової служби. Про це повідомив народний депутат «слуги народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі «Україна-Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це найбільш складні питання, які обговорюються на рівні комітету. Були пропозиції визначити, після завершення якого строку військової служби за мобілізацією громадянин матиме право бути звільненим за демобілізацією. Однак я неодноразово зазначав, що у світовій історії практично немає прикладів повної демобілізації під час повномасштабного вторгнення», – пояснив Веніславський.

Парламентар наголосив, що люди, які з перших днів повномасштабної російсько-української війни перебувають у складі сил безпеки і оборони України, мають «розуміти якісь орієнтири в їхній подальшій службі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми це питання обговорюємо. Пропонується упродовж 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції. Ми обговорюємо це питання», – додав член оборонного комітету Ради.

Окрім цього, Веніславський поінформував, що в комітеті розглядається питання звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Нардеп уточнив, що чинне українське законодавство, яке регламентує питання проходження військової служби і виконання військового обов’язку, не передбачає звільнення в запас строковиків під час дії правового режиму воєнного стану.

«Ми частково врегулювали це питання влітку минулого року, коли передбачили можливість строковикам перейти на службу за контрактом і вже повноцінно служити в секторі безпеки і оборони. Що стосується загального звільнення в запас, це питання також обговорюється. На даний момент я не можу сказати, що вже є його вирішення», – підсумував він.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10294 про демобілізацію військовослужбовців через 18 місяців після призову в умовах воєнного стану.