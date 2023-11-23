Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Акт самооборони»: МЗС Чехії прокоментувало замороження російських активів

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Акт самооборони»: МЗС Чехії прокоментувало замороження російських активів
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
фото з відкритих джерел

Ян Ліпавський: «Чехія має зробити все, щоб Україна відстояла свою територіальну цілісність у війні з Росією»

Росія не повинна мати справу з майном, яке вона має в Чехії, для Праги це акт самооборони. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Cesky rozhlas.

Представник чеського уряду пояснив, що включення до санкційного списку держагенства РФ, яке управляє нерухомістю в Чехії призведе до того, що росіяни не зможуть використовувати гроші від оренди для вбивства українців.

«Для нас це акт самооборони. Росія веде загарбницьку війну в Україні, вона завдала нам неймовірних проблем – подивіться на вартість електроенергії та газу, яка інфляція – нам довелося подбати про півмільйона біженців війни. І все через Путіна. Я вважаю, що якщо ми заморозимо доходи від його власності, щоб він не міг використовувати їх для війни, то це абсолютно справедливо», – додає глава дипломатії.

«Ми неодноразово повідомляли Російську Федерацію, які об’єкти ми вважаємо так званими представницькими кімнатами, наприклад, посольство чи резиденцію посла. Всі інші об’єкти йому не належать, це звичайна власність», – уточнює Ліпавський.

За словами Ліпавського, Чехія має зробити все, щоб Україна відстояла свою територіальну цілісність у війні з Росією та принцип, що кордони в Європі не можуть бути змінені силою.

Повыдомляється, що в переговорах щодо 12-го пакету санкцій ЄС чеська дипломатія просуває рішення з якомога сильнішим економічним впливом на Росію та пропонує, наприклад, обмеження на пересування російських дипломатів Європою.

Раніше повідомлялося, що держави ЄС обговорюють пропозицію Чехії обмежити можливість переміщення російських дипломатів територією союзу. 

Раніше уряд Чехії схвалив «заморозку» російської державної власності у країні. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За даними міністра, особи, які орендують будівлі, можуть залишитися там. Однак вони будуть зобов'язані надсилати гроші на рахунок, який підпадає під санкції, і вони можуть використовувати гроші для ремонту будівель, щоб зберегти майно.

До слова, понад половина жителів Чехії побоюються відкрито висловлювати свою думку в країні. Про це свідчить опитування агентства Median, пише видання Irozhlas.Переважна більшість чехів вважає що їхнє суспільство розділене і в ньому панує недовіра. Люди сприймають політиків як один  із чинників розколу народу. Люди також переважно вважають, що чеському суспільству бракує чіткого бачення свого майбутнього. 

Теги: інфляція дипломатія міністр гроші Чехія посольство Україна росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зараз усі сили мають бути кинуті на те, щоб отримати початок переговорів про членство в ЄС – і розпочати їх»
Вступ України до НАТО і ЄС означатиме поразку Путіна. І ось чому
20 листопада, 17:46
Експрем'єр Азаров отримав нову підозру
Експрем'єр Азаров отримав нову підозру
1 листопада, 18:15
Україна нарощує виробництво зброї
Кулеба заявив про мілітаризацію економіки України
6 листопада, 06:16
На думку блогера, Винник намагається повернутись до України через те, що за кордоном нікому не потрібен
Олег Винник хоче повернутись до України? Блогер розповів про «відбілювання» співака
7 листопада, 13:48
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
7 листопада, 22:30
«Укрзалізниця» ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення
Підвищення тарифу на залізничні перевезення підірве позиції бізнесу, який досі лишається на плаву – експерт
9 листопада, 11:25
Пісторіус зробив сумну заяву щодо впливу Taurus на війну в Україні
Пісторіус зробив сумну заяву щодо впливу Taurus на війну в Україні
6 листопада, 14:25
Німецькі системи Patriot сприяли захисту населення та критичної інфраструктури Польщі
Німеччина забирає свої ППО Patriot з Польщі
9 листопада, 09:07
Мовознавиця заявила, що студент, «що вмент відхрестився від своїх слів», нібито точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем
Фаріон зібралася писати заяву в СБУ через студента із Криму
14 листопада, 10:34

Соціум

«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7299
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua