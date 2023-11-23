«Акт самооборони»: МЗС Чехії прокоментувало замороження російських активів

Ян Ліпавський: «Чехія має зробити все, щоб Україна відстояла свою територіальну цілісність у війні з Росією»

Росія не повинна мати справу з майном, яке вона має в Чехії, для Праги це акт самооборони. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Cesky rozhlas.

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Представник чеського уряду пояснив, що включення до санкційного списку держагенства РФ, яке управляє нерухомістю в Чехії призведе до того, що росіяни не зможуть використовувати гроші від оренди для вбивства українців.

«Для нас це акт самооборони. Росія веде загарбницьку війну в Україні, вона завдала нам неймовірних проблем – подивіться на вартість електроенергії та газу, яка інфляція – нам довелося подбати про півмільйона біженців війни. І все через Путіна. Я вважаю, що якщо ми заморозимо доходи від його власності, щоб він не міг використовувати їх для війни, то це абсолютно справедливо», – додає глава дипломатії.

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«Ми неодноразово повідомляли Російську Федерацію, які об’єкти ми вважаємо так званими представницькими кімнатами, наприклад, посольство чи резиденцію посла. Всі інші об’єкти йому не належать, це звичайна власність», – уточнює Ліпавський.

За словами Ліпавського, Чехія має зробити все, щоб Україна відстояла свою територіальну цілісність у війні з Росією та принцип, що кордони в Європі не можуть бути змінені силою.

Повыдомляється, що в переговорах щодо 12-го пакету санкцій ЄС чеська дипломатія просуває рішення з якомога сильнішим економічним впливом на Росію та пропонує, наприклад, обмеження на пересування російських дипломатів Європою.

Раніше повідомлялося, що держави ЄС обговорюють пропозицію Чехії обмежити можливість переміщення російських дипломатів територією союзу.

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Раніше уряд Чехії схвалив «заморозку» російської державної власності у країні. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За даними міністра, особи, які орендують будівлі, можуть залишитися там. Однак вони будуть зобов'язані надсилати гроші на рахунок, який підпадає під санкції, і вони можуть використовувати гроші для ремонту будівель, щоб зберегти майно.

До слова, понад половина жителів Чехії побоюються відкрито висловлювати свою думку в країні. Про це свідчить опитування агентства Median, пише видання Irozhlas.Переважна більшість чехів вважає що їхнє суспільство розділене і в ньому панує недовіра. Люди сприймають політиків як один із чинників розколу народу. Люди також переважно вважають, що чеському суспільству бракує чіткого бачення свого майбутнього.