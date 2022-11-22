Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії
Деякі вибухи сталися біля реакторів ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Дводенні обстріли завдали значних пошкоджень Запорізькій АЕС

Заяви Росії про загрозу ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС спрямовані на дискредитацію України і підрив підтримки України Заходом. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дводенні обстріли 20 і 21 листопада завдали значних пошкоджень Запорізькій атомній електростанції. Але Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що не існує безпосередніх проблем з ядерною безпекою та безпекою, і що цілісність усіх шести ядерних реакторів і сховищ відпрацьованого та свіжого палива залишаються непорушними, незважаючи на інтенсивний обстріл. 

При цьому аналітики звернули увагу, що голова російської атомної компанії «Росатом» Олексій Ліхачов попередив про ядерну катастрофу на ЗАЕС, а російські військові блогери значно розширили його заяви та закликали перевести всі українські АЕС на російську експлуатацію.

Аналітики зазначають, самі артилерійські удари навряд чи зможуть пробити захисну оболонку, що захищає кожен ядерний реактор, і натомість створюватимуть більшу загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, з яких може витікати радіоактивний матеріал і спричинити радіологічну катастрофу. 

«Постійне злиття радіаційних і ядерних аварій і постійне обговорення загрози катастрофи на ЗАЕС, ймовірно, є частиною ширшої російської інформаційної операції, яка має на меті підірвати підтримку України Заходом і представити російський контроль над станцією як необхідний для уникнення ядерної катастрофи, щоб консолідувати подальший оперативний та адміністративний контроль над українськими ядерними активами та змусити міжнародну спільноту хоча б опосередковано визнати російську анексію української території», – вважають в ISW.

Ключові висновки за 21 листопада:

  • Два дні обстрілів завдали значних пошкоджень Запорізькій атомній електростанції.
  • Російська влада продовжує посилювати контроль над російським інформаційним простором.
  • Українська розвідка повідомила, що російські спецслужби планують фальшиві атаки на критично важливу інфраструктуру Білорусі, намагаючись змусити білоруську армію вступити у війну в Україні. ISW продовжує оцінювати, що білоруські сили навряд чи вступлять у війну.
  • Український чиновник визнав, що українські війська проводять військову операцію на Кінбурнській косі Миколаївської області.
  • Відео від 18 листопада, на якому російський солдат відкриває вогонь по групі українських військовослужбовців під час капітуляції російських військ, стало каталізатором подальшого розколу між Кремлем і відомими голосами в російському інформаційному просторі.
  • Українські війська продовжили контрнаступальні дії на сході України в умовах погіршення погодних умов.
  • Російські війська продовжили наземні штурми поблизу Бахмута та Авдіївки.
  • Російські війська продовжували проводити оборонні заходи та зводити укріплення в Херсонській області на південь від річки Дніпро, оскільки українські війська продовжували завдавати ударів по скупченням російських військ на півдні України.
  • Російські мобілізовані продовжують протести та дезертирують, оскільки їхні родичі продовжують публічно виступати проти питань мобілізації.
  • Російська окупаційна влада посилила фільтраційні заходи та включення окупованої території до складу Росії.
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії фото 1

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що неодноразові обстріли на майданчику Запорізької атомної електростанції 19 та 20 листопада пошкодили будівлі, системи та обладнання, причому деякі вибухи сталися біля реакторів.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 19 листопада ввечері та вранці 20 листопада. 

Читайте також: Били до коми та катували струмом: співробітники ЗАЕС розповіли про катівню «Яма»
Теги: ядерне паливо війна росія Запорізька АЕС обстріл МАГАТЕ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон: на кожну перемогу України Росія реагує новими обстрілами найважливішої інфраструктури
Обстріли Запорізької АЕС: Макрон зателефонував Зеленському
Вчора, 19:47
«Росатом» переклав відповідальність за створення зони безпеки навколо ЗАЕС на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі
Готують атомну аварію на Запорізькій АЕС? Голова «Росатома» взявся шантажувати світ
Вчора, 14:47
Зеленський вимагає від РФ негайно прибрати своїх бойовиків із Запорізької АЕС
Росія повинна прибрати своїх бойовиків із території Запорізької АЕС – Зеленський
Сьогодні, 00:46

Події в Україні

Головне за ніч: останні дані щодо жертв війни та можливий наступ з Білорусі
Головне за ніч: останні дані щодо жертв війни та можливий наступ з Білорусі
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії
Місто оживає: у звільненій Снігурівці запрацював поліцейський відділок
Місто оживає: у звільненій Снігурівці запрацював поліцейський відділок
Армія Путіна вбиває цивільних в Україні: ООН оприлюднила нові дані
Армія Путіна вбиває цивільних в Україні: ООН оприлюднила нові дані
Арестович повідомив, що Росія розглядає можливість вторгнення з Білорусі
Арестович повідомив, що Росія розглядає можливість вторгнення з Білорусі
Чому українська ППО ефективніша за «Залізний купол»: роз'яснення військового
Чому українська ППО ефективніша за «Залізний купол»: роз'яснення військового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
153K
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
87K
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
50K
Повернення Криму. Заява Банкової викликала істерику в російських сенаторів
44K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
34K
Чи треба скидати Зеленського? Кремль заплутався із ціллю «спецоперації»

Новини

ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту