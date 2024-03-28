Очільник зовнішньої розвідки Росії відвідав КНДР

Росія та КНДР обговорили подальше посилення співпраці

Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін здійснив триденний візит до Північної Кореї, де обговорив шляхи посилення співпраці РФ із КНДР «у відповідь на постійно висхідні шпигунські дії та змови з боку ворожих сил». Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

За три дні у Пхеньяні Наришкін зустрівся з міністром держбезпеки Північної Кореї Лі Чан Де, а також провів переговори з його підлеглими, відповідальними за зовнішню розвідку КНДР.

«Сторони поінформували одна одну про погляди на поточну міжнародну та регіональну ситуацію щодо Корейського півострова та Росії, а також широко і глибоко обговорили практичні питання для подальшого посилення співпраці в боротьбі з постійно зростаючими шпигунськими та змовницькими діями ворожих сил», – йдеться в повідомленні.

Про візити керівників іноземних розвідок країни зазвичай публічно не повідомляють. Оприлюднення північнокорейськими державними ЗМІ цієї інформації може бути направленим на демонстрацію поглиблення зв’язків між Пхеньяном і Москвою.

Нагадаємо, поки США зволікають з виділенням допомоги для України, Росія працює над створенням коаліції зі своїми союзниками. Як зазначають в Інституті з вивчення війни, мовиться про Іран, КНДР та Китай.

Як повідомлялося, у Південній Кореї вважають, що КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин передав Росії 1,5 млн артилерійських снарядів, але половина з них виявилася несправними.