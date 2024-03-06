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Держдеп назвав три причини стратегічного провалу РФ в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдеп назвав три причини стратегічного провалу РФ в Україні
фото з відкритих джерел

Метью Міллер вказав на прорахунки та власна бездушність Володимира Путіна до десятків тисяч російських солдатів, яких він передчасно відправив у могилу, розпочавши цю війну

Державний департамент Сполучених Штатів Америки назвав причини стратегічної невдачі  Росії в Україні. Про це заявив речник  Держдепу США Метью Міллер, передає «Голос Америки».

Відповідаючи на питання журналіста під час брифінгу у Вашингтоні, чи настав час для стратегічного діалогу з Росією, речник Держдепу заявив, що він не має нічого нового додати на цю тему, але звернув увагу на «стратегічні» промахи Москви.

«По-перше, ціна, яку українські військові сплатили своєю відданістю та хоробрістю, щоб відбити російську агресію. По-друге, міжнародна коаліція, яку Сполучені Штати зібрали для підтримки України та притягнення до відповідальності Росії. І по-третє, це прорахунки та власна бездушність Володимира Путіна до десятків тисяч російських солдатів, яких він передчасно відправив у могилу, розпочавши цю війну», – пояснив Міллер. 

Також раніше Держдеп США відреагував на знищення корабля «Сергій Котов». «Ми віримо, що Україна має план, який вона може виконати, щоб досягти перемог на полі бою. Ми бачили, як вони здобувають перемоги на полі бою, нещодавно в Чорному морі вони потопили ще один російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням», – зазначив Міллер.

Також відомо, що США підтримали рішення про видачу ордерів на арешт двох командувачів РФ.

Нагадаємо, речник Пентагону генерал Патрік Райдер вважає, що іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України, окрім ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги, немає.

Теги: США росія війна

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