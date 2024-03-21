Російські добровольці розповіли, чи готують новий рейд на територію РФ

Російські добровольці розповіли, що операції на території РФ дають змогу збільшити кількість техніки та особового складу

РДК продовжує готуватися до нового наступу, але коли він буде – покаже ситуація на фронті

Російські добровольці заявили, що продовжать підготовку до нових рейдів на територію РФ. Про це заявив командир РДК Денис Нікітін під час пресконференції у відповідь на питання про те, чи варто чекати цьогоріч такого ж наступу, як восени 2023 року.

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«Я гадаю, що традицію ми заклали хорошу, який вигляд матиме рік, покажуть події на всіх фронтах. Але ми в будь-якому випадку будемо готуватися… Чи буде це весною, чи буде це влітку – покаже час», – зазначив він.

Нікітін наголосив, що основними відмінностями від минулого рейду РДК став масштаб, час, який російські добровольці провели в активній бойовій фазі на території країни-агресорки та кількість задіяної техніки і особового складу.

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«Ми продовжуємо зростати завдяки таким успішним операціям на території ворога – це також є метою подібних операцій», – розповів він.

Командир РДК додав, що росіяни також проводять роботу над помилками, укріплюють кордон і тепер це не «тоненька лінія іржавої колючої проволоки», яку російські добровольці долали у 2023 році.

Нагадаємо, російські добровольці завдали ударів по Бєлгороду у відповідь за атаку Москви на Київ. Про це повідомив боєць легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський. «Після сьогоднішньої нічної атаки по Києву підрозділи легіону «Свобода Росії» також завдали удару ударними безпілотниками по Білгороду», – заявив він.

Як раніше повідомлялося, бійці легіону «Свобода Росії», «Російського Добровольчого Корпусу» (РДК) та Сибірського батальйону оприлюднили спільне звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Добровольці озвучили умову для можливих переговорів.

Раніше бійці «Російського добровольчого корпусу» взяли в полон понад два десятки російських загарбників під час рейду у Білгородську та Курську області.