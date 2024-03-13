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Євросоюз виділить €5 млрд на закупівлю озброєнь для України – FT

Діана Гасюк
glavcom.ua
Євросоюз виділить €5 млрд на закупівлю озброєнь для України – FT
фото з відкритих джерел

Пріоритетом буде зброя, вироблена всередині Євросоюзу, але не виключає зброю з третіх країн, «якщо це буде єдиним варіантом»

Країни Євросоюзу планують 13 березня, узгодити нове поповнення спецфонду на 5 млрд євро для фінансування військових поставок в Україну. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що угода ЄС, яка потребує офіційного схвалення на зустрічі держав-членів ЄС, відкриває нові можливості для відшкодування постачання зброї Києву.

«Українці борються без боєприпасів», – заявив високопосадовець міністерства оборони США, маючи на увазі нещодавні досягнення Росії та попередження українських військових про те, що вони нормують снаряди.

Фонд Євросоюзу, відомий як Європейський фонд миру, віддаватиме пріоритет зброї, яка виробляється всередині ЄС, але не виключатиме зброю з країн, які не входять до ЄС, якщо їй не буде альтернативи.

Джерела видання зазначають, що фонд був важливою частиною європейських військових постачань Україні з лютого 2022 року, але був вичерпаний, і переговори щодо його поповнення тривали останні три місяці. Один із чиновників заявив, що угода стосується «гнучкості за потребою, а не за задумом».

Раніше повідомлялося, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України. 

Нагадаємо, фінансування для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України забезпечено. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Зокрема, глава Чехії не став уточнювати суми, які виділили окремі держави.

Читайте також: Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн
Теги: Чехія українці фінансування президент переговори Петр Павел зброя

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