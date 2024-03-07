КНДР постачає Росії браковані боєприпаси – The Times

Пхеньян нарощує внутрішнє виробництво і просить у Москви певні технології в обмін, зокрема, ракетні та підводні технології, щоб розвивати власну оборонну промисловість

КНДР постачає країні-агресору снаряди, які були виготовлені більше ніж 50 років тому

Лідер КНДР Кім Чен Ин передав Росії 1,5 млн артилерійських снарядів, але половина з них виявилася несправними. Про це пише The Times із посиланням на заступника начальника ГУР МО генерал-майора Вадима Скібіцького.

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Британські журналісти поспілкувалися з Вадимом Скібіцьким, який розповів, що КНДР постачає РФ снаряди, які були виготовлені більше ніж 50 років тому.

«На сьогодні, враховуючи наявну статистику, Росія вже імпортувала 1,5 млн боєприпасів із КНДР, однак ці снаряди були виготовлені у 70-80-х роках. Половина з них не працює, а решту потрібно або відремонтувати, або перевірити перед використанням», – пояснив він.

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За словами Скібіцького, Північна Корея просто віддає росіянам старі та непотрібні речі. Водночас Пхеньян нарощує внутрішнє виробництво і просить у Москви певні технології в обмін, зокрема, ракетні та підводні технології, щоб розвивати власну оборонну промисловість.

«Це ще раз доводить, що Росії не вистачає власних виробничих потужностей для швидкого і потужного нарощування виробництва ракет. Якби вона цього не робила, то навіщо б просила про це Північну Корею?» – зазначив Скібіцький.

Водночас прикордонники Південної Кореї повідомляють, що з огляду на те, скільки контейнерів КНДР відправила в Росію, то може йтися не про півтора мільйона артснарядів, а про три.

Нагадаємо, КНДР призупинила постачання боєприпасів до Росії.

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Кілька російських суден з осені минулого року виконували регулярні рейси між портами Північної Кореї та Росії, перевозячи контейнери, як вважається, з боєприпасами. Однак ось уже три тижні ці перевезення не здійснюються.

Також Кім Чен Ин вкотре закликав війська підвищити готовність до війни.

Кім Чен Ин проінспектував підготовку військ на військовій базі після початку спільних військових навчань США і Південної Кореї.