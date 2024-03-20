Росія намагається побудувати коаліцію з трьома країнами, аби протидіяти Заходу: аналіз ISW

Кремль використав війну в Україну, щоб налагодити двосторонні відносини, а також створити коаліцію держав на противагу Заходу

РФ активізувала відносини з Північною Кореєю: вона отримала від неї балістичні ракети та артилерійські боєприпаси в обмін на ймовірну технологічну співпрацю

Поки США зволікають з виділенням допомоги для України, Росія працює над створенням коаліції зі своїми союзниками. Як зазначають в Інституті з вивчення війни, мовиться про Іран, КНДР та Китай. Про це повідомляє ISW.

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У звіті зазначають, що Кремль продовжує створювати коаліцію на противагу Заходу. Для цього він підтримує двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрєй Руденко 19 березня у Москві зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном. Мета – обговорити ситуацію на Корейському півострові. Відомо, що Руденко та Лю звинуватили США та їхніх союзників у загрозі військової ситуації у північно-східній Азії. Крім того, застерегли Вашингтон від поширення «блокового мислення» у стилі холодної війни.

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Також Росія активізувала відносини з Північною Кореєю. Вона отримала від неї балістичні ракети, а також артилерійські боєприпаси в обмін на ймовірну технологічну співпрацю, а також іншу невизначену підтримку для країни.

Ігор Моргулов, посол Росії у Китаї, провів додаткову зустріч з главою китайського інформаційного агентства «Сіньхуа» Фу Хуа. Мета – обговорити двостороннє співробітництво у сфері ЗМІ.

Крім того, 19 березня телефонну розмову з Владіміром Путіним провів президент Ірану Ебрагім Раїсі. Вони обговорювали двостороннє співробітництво держав. Сам Раїсі підтвердив, що готовий допомогти Росії стабілізувати південнокавказький регіон. Ймовірно, він мав на увазі події, що відбуваються у Вірменії та Азербайджані.

Оглядачі Інституту вивчення війни зазначають, що прагнення Росії до зміцнення політичних і дипломатичних двосторонніх відносин з Пекіном, використання двосторонніх відносин з Іраном і Північною Кореєю у військових цілях – приклад «блокового мислення». Того самого, у якому США та їхніх союзників звинувачували Лю та Руденко.

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У звіті ISW йдеться, що війну проти України Кремль використав, щоб налагодити двосторонні відносини, а також створити коаліцію держав на противагу Заходу, що давно вважається центральним аспектом російської зовнішньої політики.

Нагадаємо, Іран відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет.

Крім того, Китай заперечує повідомлення про ймовірні поставки зброї до Росії.

Зауважимо, російський диктатор Володимир Путін у травні вирушить до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном, що може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля після переобрання за його новий президентський термін.