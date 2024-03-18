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Південна Корея повідомила про масштабні обсяги військової допомоги КНДР для Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Південна Корея повідомила про масштабні обсяги військової допомоги КНДР для Росії
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу з Кім Чен Ином під час візиту до КНДР 27 липня 2023
фото: АР

Путін підтримує активний зв'язок із Кім Чен Ином і співпрацює із ним у військовому плані

У Південній Кореї вважають, що КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням. Про це повідомляє Sky News із посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.

Шин Вон Сік розповів про це під час пресконференції одразу через кілька годин після того, як військові КНДР зробили заяву, що вони запустили ракети малої дальності в східних водах країни.

США і Південна Корея раніше звинувачували Північну Корею у надсиланні снарядів та іншої військової допомоги Росії під час війни, проте Росія і Пхеньян це заперечують.

Шин Вон Сік також вважає, що Пхеньян, ймовірно, отримав від Росії понад 9000 контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин передав Росії 1,5 млн артилерійських снарядів, але половина з них виявилася несправними.

Британські журналісти поспілкувалися з Вадимом Скібіцьким, який розповів, що КНДР постачає РФ снаряди, які були виготовлені більше ніж 50 років тому.

«На сьогодні, враховуючи наявну статистику, Росія вже імпортувала 1,5 млн боєприпасів із КНДР, однак ці снаряди були виготовлені у 70-80-х роках. Половина з них не працює, а решту потрібно або відремонтувати, або перевірити перед використанням», – пояснив він.

Також Кім Чен Ин вкотре закликав війська підвищити готовність до війни.

Кім Чен Ин проінспектував підготовку військ на військовій базі після початку спільних військових навчань США і Південної Кореї.

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Теги: обмін Північна Корея військові Південна Корея росія

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