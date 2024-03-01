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Окупанти просунулися на захід від Авдіївки: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти просунулися на захід від Авдіївки: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки

Російські загарбники просунулися на захід від Авдіївки та, як повідомляється, 29 лютого захопили кілька населених пунктів у цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

29 лютого позиційні бої тривали на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки; на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки; на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Повідомляється, що російські війська просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 29 лютого.

Ілля Євлаш заявив 29 лютого, що бої продовжуються як у Богданівці (на північний захід від Бахмута), так і в Іванівському (на захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута, в районі Берестового; на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки; на південь від Бахмута в районі Південного та Нью-Йорка.

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки та, як повідомляється, 29 лютого захопили кілька населених пунктів у цьому районі. Відео, опубліковані 28 і 29 лютого, показують, що російські війська просунулися в поля на південь і південний захід від Степового (на північний захід від Авдіївки), а також на північний захід від Ласточкиного (на захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського.

29 лютого на прикордонній території Донецько-Запорізької області позиційні бої тривали, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не сталося.

Позиційні бої тривали на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного; на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного.

29 лютого позиційні бої продовжились на заході Запорізької області. Російські блогери стверджували, що російські війська захопили кілька невстановлених українських позицій біля Роботиного.

Позиційні бої продовжуються у районі Роботиного; на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Українські сили продовжують утримувати обмежені позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв, що продовжуються, у цьому районі 29 лютого.

Позиційні бої тривали у районі Кринків та у дачному районі біля Антонівського мосту.

Раніше повідомлялося, що 29 лютого, президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України. 

До слова, інформація про окупацію села Бердичі Донецької області, яке під Авдіївкою, не відповідає дійсності. Подібні чутки є фейковими. 

Теги: росія ЗСУ Володимир Зеленський Авдіївка ворог

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