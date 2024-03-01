Окупанти просунулися на захід від Авдіївки: аналіз ISW

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки

Російські загарбники просунулися на захід від Авдіївки та, як повідомляється, 29 лютого захопили кілька населених пунктів у цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

29 лютого позиційні бої тривали на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки; на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки; на південь від Кремінної біля Білогорівки.

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Повідомляється, що російські війська просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 29 лютого.

Ілля Євлаш заявив 29 лютого, що бої продовжуються як у Богданівці (на північний захід від Бахмута), так і в Іванівському (на захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута, в районі Берестового; на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки; на південь від Бахмута в районі Південного та Нью-Йорка.

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки та, як повідомляється, 29 лютого захопили кілька населених пунктів у цьому районі. Відео, опубліковані 28 і 29 лютого, показують, що російські війська просунулися в поля на південь і південний захід від Степового (на північний захід від Авдіївки), а також на північний захід від Ласточкиного (на захід від Авдіївки).

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Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського.

29 лютого на прикордонній території Донецько-Запорізької області позиційні бої тривали, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не сталося.

Позиційні бої тривали на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного; на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного.

29 лютого позиційні бої продовжились на заході Запорізької області. Російські блогери стверджували, що російські війська захопили кілька невстановлених українських позицій біля Роботиного.

Позиційні бої продовжуються у районі Роботиного; на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

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Українські сили продовжують утримувати обмежені позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв, що продовжуються, у цьому районі 29 лютого.

Позиційні бої тривали у районі Кринків та у дачному районі біля Антонівського мосту.

Раніше повідомлялося, що 29 лютого, президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-майора Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України.

До слова, інформація про окупацію села Бердичі Донецької області, яке під Авдіївкою, не відповідає дійсності. Подібні чутки є фейковими.