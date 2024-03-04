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Російський фрегат, який є носієм ракет «Калібр» та «Циркон», зайшов в порт Катару

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський фрегат, який є носієм ракет «Калібр» та «Циркон», зайшов в порт Катару
У ході капітального ремонту у 2016 році корабель отримав пусковими установками ракетних комплексів «Калібр», «Циркон» та «Онікс»
фото з відкритих джерел

перші запуски «Калібрів» із корабля після модернізації були провальними. Судячи з найпоширеніших відео, запущені ракети впали в море на невеликій відстані від корабля

Російський фрегат «Маршал Шапошников», який є носієм ракет «Калібр» та «Циркон», зайшов до катарського порту Хамад для участі в оборонній виставці Dimdex-2024. Про це повідомляє «Інтерфакс».

«На причалі відбулася церемонія зустрічі російського бойового корабля, у якій взяли участь представники посольства РФ у Катарі, а також офіцери військово-морських сил приймаючої сторони», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що фрегат пробуде в порту Катару кілька днів, під час виставки його зможуть відвідати учасники та гості міжнародного заходу.

«Маршал Шапошников» – це російський фрегат проєкту 1155М, який складається з Тихоокеанського флоту ВМФ Росії. У ході капітального ремонту у 2016 році корабель отримав пусковими установками ракетних комплексів «Калібр», «Циркон» та «Онікс». Модернізація проводилася на базі Центру судноремонту «Дальзавод» у Владивостоці. В рамках модернізації були демонтовані та заново виготовлені корпусні конструкції та кабельні траси.

Примітно, що перші запуски «Калібрів» із корабля після модернізації були провальними. Судячи з найпоширеніших відео, запущені ракети впали в море на невеликій відстані від корабля.

16 вересня 2023 року фрегат відвідав диктатор КНДР Кім Чен Ин, де він оглянув ракетні комплекси «Калібр» та «Уран».

Раніше у мережі з'явилося архівне відео, на якому російський капітан 1-го рангу та командир фрегата «Адмірал Горшков» Ігор Крохмаль підтверджує ракетні удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню України. Фрегат «Адмірал Горшков» оснащений боєкомплектом з ракет «Циркон» та «Калібр».

Теги: Катар росія ракета

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