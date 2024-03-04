Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туреччина різко скоротила торгівлю з Росією: причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Туреччина різко скоротила торгівлю з Росією: причина
фото з відкритих джерел

Причиною такого різкого падіння обсягів торгівлі став ризик вторинних санкцій з боку США

Експорт Туреччини до Росії різко зменшився, складаючи приблизно третину від попереднього обсягу. Про це свідчать дані офіційної статистики щодо зовнішньої торгівлі Туреччини.

За результатами січня-лютого поточного року турецькі компанії експортували товари та послуги до Росії на суму всього 1,29 млрд доларів. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, коли експорт становив понад 2 млрд доларів, це значно менше.

Цікаво, що обсяги імпорту з Росії до Туреччини теж скоротилися приблизно на ту саму величину – за підсумками лютого з 2 млрд доларів до 1,3 млрд рік до року.

Російське опозиційне видання The Moscow Times повідомляє, що причиною такого різкого падіння обсягів торгівлі став ризик вторинних санкцій з боку США. У грудні минулого року президент Джо Байден дозволив американському Мінфіну запроваджувати санкції щодо фінансових організацій із третіх країн за допомогу в обслуговуванні угод за участю підсанкційних осіб із РФ і за сприяння постачанню обладнання російському ВПК.

«Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з РФ зі страху втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових транзакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі», – пише видання.

У Кремлі вже пообіцяли вирішити цю ситуацію з Туреччиною, і частково це вдалося. У другій половині лютого деякі турецькі банки знову почали обслуговувати прямі платежі з Росією, але тільки з так званого «зеленого переліку товарів» – продукти харчування, медикаменти, сільгосппродукція, текстиль.

Раніше повідомлялося, що федеральний уряд Швейцарії у п’ятницю, 1 березня, оголосив про рішення долучитись до 13 пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. 

Нагадаємо, Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.

Читайте також: Санкції змушують Кремль йти на принизливий крок
Теги: Туреччина росія Японія санкції експорт продукти харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи здатна російська «оборонка» забезпечити технікою нові резерви армії РФ: оцінка ISW
Чи здатна російська «оборонка» забезпечити технікою нові резерви армії РФ: оцінка ISW
5 лютого, 06:30
Орбан сказав, що суперечка Будапешта зі Стокгольмом «наближається до кінця»
Орбан повідомив, коли парламент розгляне вступ Швеції в НАТО
17 лютого, 21:40
Митрополит Лонгін з президентом-втікачем Віктором Януковичем
Хто побив митрополита-Героя України? Московська церква втрапила в конфуз (фото)
6 лютого, 11:51
Анастасія Носова перебуває у надважкому стані
Собаки згоріли: власниця собачого розплідника у надважкому стані після атаки РФ
7 лютого, 15:09
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас
Прем'єрка Естонії назвала «пастки» у війні РФ проти України
12 лютого, 07:54
Із початку повномасштабного вторгнення прямий британський експорт до РФ упав на 74%
Росія продовжує отримувати товари з Британії попри санкції – Sky News
22 лютого, 02:50
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
Що буде з РФ після перемоги України: цікавий момент у резолюції Європарламенту
29 лютого, 18:53
Заступник директора Департаменту інформації МЗС КНР Мао Нін закликає всіх сторін досягти консенсусу
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
28 лютого, 13:26
Навіть після подорожчання наразі капуста в Україні коштує в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року
В Україні підскочили ціни на популярний овоч
Вчора, 15:13

Соціум

Міністр оборони Ізраїлю повідомив, коли ЦАХАЛ закінчить бойові дії в Газі
Міністр оборони Ізраїлю повідомив, коли ЦАХАЛ закінчить бойові дії в Газі
Туреччина різко скоротила торгівлю з Росією: причина
Туреччина різко скоротила торгівлю з Росією: причина
Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо агросектору – ЗМІ
Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо агросектору – ЗМІ
Пісторіус прокоментував витік розмови німецьких офіцерів
Пісторіус прокоментував витік розмови німецьких офіцерів
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
Росіяни повідомили про наслідки нічного бою силовиків та повстанців у Інгушетії
Росіяни повідомили про наслідки нічного бою силовиків та повстанців у Інгушетії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Китай і РФ обговорили війну в Україні. Пекін зробив висновок
20K
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
16K
Російський пропагандист розкрив втрати окупантів в Авдіївці
13K
Петро Порошенко і його бумеранг
8200
Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають
6560
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі

Новини

Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Вчора, 05:50
Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня
Вчора, 00:00
У січні борги на балансуючому ринку електроенергії приросли на 800 млн грн – радник прем’єра
2 березня, 13:29

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua