Туреччина різко скоротила торгівлю з Росією: причина
Причиною такого різкого падіння обсягів торгівлі став ризик вторинних санкцій з боку США
Експорт Туреччини до Росії різко зменшився, складаючи приблизно третину від попереднього обсягу. Про це свідчать дані офіційної статистики щодо зовнішньої торгівлі Туреччини.
За результатами січня-лютого поточного року турецькі компанії експортували товари та послуги до Росії на суму всього 1,29 млрд доларів. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, коли експорт становив понад 2 млрд доларів, це значно менше.
Цікаво, що обсяги імпорту з Росії до Туреччини теж скоротилися приблизно на ту саму величину – за підсумками лютого з 2 млрд доларів до 1,3 млрд рік до року.
Російське опозиційне видання The Moscow Times повідомляє, що причиною такого різкого падіння обсягів торгівлі став ризик вторинних санкцій з боку США. У грудні минулого року президент Джо Байден дозволив американському Мінфіну запроваджувати санкції щодо фінансових організацій із третіх країн за допомогу в обслуговуванні угод за участю підсанкційних осіб із РФ і за сприяння постачанню обладнання російському ВПК.
«Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з РФ зі страху втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових транзакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі», – пише видання.
У Кремлі вже пообіцяли вирішити цю ситуацію з Туреччиною, і частково це вдалося. У другій половині лютого деякі турецькі банки знову почали обслуговувати прямі платежі з Росією, але тільки з так званого «зеленого переліку товарів» – продукти харчування, медикаменти, сільгосппродукція, текстиль.
Раніше повідомлялося, що федеральний уряд Швейцарії у п’ятницю, 1 березня, оголосив про рішення долучитись до 13 пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Нагадаємо, Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.
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