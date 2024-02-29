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Путін звернувся до росіян,а ті... заснули (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін звернувся до росіян,а ті... заснули (фото)
Путін сьогодні звернувся до обох палат парламенту зі своїм посланням
фото: Тасс

Слова Путіна виявилися нецікавими та нудними для багатьох російських посадовців

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Путін вже у 19-й раз звертається з подібним посланням.

Послання глави держави Федеральним зборам – щорічне публічне звернення до обох палат парламенту, в якому дають оцінку стану справ у країні та визначають основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики.

Послання є одним із ключових документів стратегічного планування – основою для визначення найважливіших цілей і пріоритетів соціально-економічного розвитку та забезпечення національної безпеки країни.

Однак слова Путіна виявилися нецікавими та нудними для російських посадовців. З трансляції промови Путіна стало зрозуміло, що присутні з перших хвилин почали активно позіхати.

Росіяни засинають під час промови Путіна
Росіяни засинають під час промови Путіна
фото: скріншот
Російські посадовці намагаються не заснути під час промови Путіна
Російські посадовці намагаються не заснути під час промови Путіна
фото: скріншот

Так, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу взагалі заснув під час промови російського диктатора.

Шойгу заснув під час промови Путіна
Шойгу заснув під час промови Путіна
фото з соцмерж

Натомість один з російських військових помітно хвилюється під час промови Путіна, ймовірно, щоб не заснути. Зокрема, титанічні зусилля росіянина подолати сон можна помітити на його обличчі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін сьогодні, 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Путін наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Він зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами Володимира Путіна, Росія «скоро його продемонструє».

Як повідомлялося, Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною.

Також Путін визнав, що Україна для нього – питання життя і смерті. На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища». 

Читайте також: Послання Путіна до росіян: яке улюблене слово диктатора
Теги: росія путін росіяни

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