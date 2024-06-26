Офіційно: НАТО обрало нового генсека

Раніше Рютте повідомив, що планує піти у відпустку на три місяці

Рютте приступить до виконання своїх обов'язків 1 жовтня 2024 року

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обраний наступним Генеральним секретарем НАТО. Про це повідомляє агенство Reuters.

Рютте приступить до виконання своїх обов'язків 1 жовтня 2024 року.



«У середу (26 червня 2024 року) Північноатлантична рада ухвалила рішення призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним Генеральним секретарем НАТО, змінивши Єнса Столтенберга», – ідеться у повідомленні.

Як вказано, Рютте розпочне виконання своїх функцій як Генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга після десяти років керівництва Альянсом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що планує піти у відпустку на три місяці, а потім розпочне роботу на посаді генсека НАТО.

Тим часом 20 червня президент Румунії Клаус Йоханніс відкликав свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО на користь Марка Рютте. Таким чином, усі 32 країни-члени НАТО підтримали кандидатуру Рютте на найвищу посаду в Альянсі.

Єнс Столтенберг, який працює генсеком з 2014 року, мав залишити посаду ще 1 жовтня 2022 року, однак у березні 2022-го лідери країн Альянсу ухвалили рішення про продовження його мандату до 30 вересня 2023 року, а потім продовжили цей мандат ще на рік. Таким чином, повноваження Столтенберга закінчуються 1 жовтня 2024 року.