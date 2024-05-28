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Участь польських військ у війні: Сікорський прокоментував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Участь польських військ у війні: Сікорський прокоментував
Польща не повинна виключати відправлення військ до України, – Сікорський
фото з відкритих джерел

Сікорський: «Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів»

Уряд Польщі не повинен виключати відправку військ в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє  Reuters.

«Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів», – сказав Сікорський, відповідаючи на запитання, чи готова Польща відправити війська в Україну.

Водночас міністр не уточнив, якою буде роль польських військ. Союзники, які обіцяють Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно для відбиття російської агресії, вони в цілому виключили можливість відправки військових в країну. 

Сам Сікорський раніше заявляв, що присутність військ НАТО в Україні «не немислима».

Раніше повідомлялося, що країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо Росія досягне стратегічного прориву на сході. На конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки, що проходила в столиці Естонії минулого тижня, парламентарі країн Балтії попередили представників німецького уряду про наслідки політики Берліна щодо війни в Україні.

Йдеться про відмову надавати українській армії далекобійну зброю, нестачу боєприпасів і техніки та заборону ЗСУ завдавати удари по території РФ західною зброєю.

Der Spiegel стверджує, що представники Польщі і країн Балтії попередили Берлін: якщо росіянам вдасться прорив на фронті, вони не чекатимуть на розгортання російських військ на своїх кордонах і самі відправлять війська в Україну. 

Нагадаємо, союзники по НАТО поступово наближаються до рішення відправити в Україну свої війська. Їх використовуватимуть для навчання українських сил.

Як повідомлялося, естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. Про це заявив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл.

Читайте також: Польща розмістить у себе ядерну зброю? Варшава подала офіційний запит на участь у програмі НАТО 
Теги: Польща військові НАТО війна росія

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