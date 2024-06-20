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Вибори генсека НАТО: президент Румунії ухвалив нове рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вибори генсека НАТО: президент Румунії ухвалив нове рішення
У березні румунський президент Клаус Йоганніс офіційно оголосив про участь у виборах генерального секретаря
фото: з відкритих джерел

Румунія стала останньою країною, яка знімає свої заперечення щодо кандидатури Рютте на посаді генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс відкликав свою кандидатру на посаду генсека НАТО, усунувши тим самим останню перешкоду для кандидатури прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Про це повідомляється на сайті президента Румунії.

Під час засідання Вищої ради оборони країни Йоганніс попросив членів висловити свою думку щодо кандидатури Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

«Вони висловилися за підтримку Румунією кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Румунія стала останньою країною, яка знімає свої заперечення щодо кандидатури Рютте на посаді генсека НАТО.

«Єдиний суперник Марка Рютте на посаду генсека НАТО, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від участі в перегонах. Це відкриває шлях для прем’єр-міністра Нідерландів стати наступником Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО», – йдеться у повідомленні NOS.

Нагадаємо, у березні румунський президент Клаус Йоганніс офіційно оголосив про участь у виборах генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу. 

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг ще у 2022 році мав залишити посаду, але його вмовили залишитися, оскільки країни-члени не дійшли компромісу щодо наступника – для цього потрібна згода всіх країн-членів Альянсу.

Водночас президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО.

До слова, Угорщина виступає проти призначення прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Теги: НАТО Румунія

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