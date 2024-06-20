Країни-члени НАТО визначилися, хто замінить Столтенберга на посаді – Politico

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг ще у 2022 році мав залишити посаду, але його вмовили залишитися, оскільки країни-члени не дійшли компромісу щодо наступника

Марк Рютте може стати наступним Генеральним секретарем НАТО

Усі 32 члени НАТО погодилися із кандидатурою очільника уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду Генсека Альянсу. Про це повідомляє Politico.

«Марк Рютте стане наступним Генеральним секретарем НАТО після того, як всі 32 члени альянсу погодилися, що прем'єр-міністр Нідерландів, що йде з посади, змінить Єнса Столтенберга», – пише видання.

Як повідомляється, після схвалення з боку Угорщини та Словаччини у вівторок Румунія підтвердила свою підтримку Рютте в четвер, а президент Румунії Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру на топ-посаду у НАТО.

«Рютте візьме на себе керівництво НАТО у критичний момент. Його нова робота розпочнеться 2 жовтня, трохи більше ніж за місяць до виборів у США, які визначать долю військового альянсу, що став найбільш успішним засобом стримування агресивної росії у Східній Європі», – вказує видання.

І зазначає, що колишній президент США Дональд Трамп, нинішній кандидат від Республіканської партії, пообіцяв залишитися в НАТО, але погрожував скоротити американську допомогу Україні у разі свого переобрання.

«Спостерігачі, однак, вважають Рютте «шептуном Трампа», завдяки його здатності укладати угоди з політиками різного походження, навіть отримавши визнання від тодішнього американського президента: «Мені подобається цей хлопець!», – пише видання.

«Затвердження Рютте також означає, що питання наступництва буде прояснено до липня, коли лідери НАТО попрямують до Вашингтона, щоб відзначити 75-річчя альянсу», – вказує видання.

Як повідомлялося, президент Румунії Клаус Йоганніс відкликав свою кандидатру на посаду генсека НАТО, усунувши тим самим останню перешкоду для кандидатури прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.