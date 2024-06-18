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Українське питання: Financial Times розповіла, як прем'єр Нідерландів намагався «дотиснути» Орбана

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українське питання: Financial Times розповіла, як прем'єр Нідерландів намагався «дотиснути» Орбана
Рютте спробував домовитися з Орбаном
фото із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Нідерландів запропонував угоду Угорщині, оскільки прагне стати генсеком НАТО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв надати Угорщині право відмовитися від участі в операціях НАТО за межами Альянсу, якщо Віктор Орбан підтримає Україну. Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела.

«Прем'єр-міністр Нідерландів пообіцяв, що під час його перебування на цій посаді (генсека НАТО – «Главком») Угорщина матиме право відмовитись від діяльності НАТО на підтримку України, що проводиться за межами території її членів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає газета, кандидатуру Рютте на посаду наступного генсека НАТО наразі підтримують 29 із 32 країн-членів альянсу, проте Орбан став перепоною для голландця.

Видання повідомляє,  що у понеділок увечері Рютте та Орбан зустрілися у кулуарах під час вечері лідерів ЄС у Брюсселі. Згідно інформацією видання, прессекретар Рютте заявив, що у нього з Орбаном відбулася «хороша розмова», що  вселило надію на те, що Угорщина зніме своє блокування кандидатури Рютте на пост генсека.

Здобувши підтримку ключових держав, Рютте є явним фаворитом, щоб очолити Альянс після закінчення терміну повноважень нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, що спливає цього року.

Раніше Орбан в інтерв'ю виданню Mandiner заявляв, що Угорщина має намір укласти з новим генеральним секретарем НАТО договір про те, що Будапешт не братиме участі в операціях проти Росії в Україні, але при цьому залишатиметься членом альянсу. Він також додав, що одна з претензій Угорщини до кандидатури Рютте на посаду генерального секретаря НАТО полягає в тому, що він виступає за обов'язкову участь усіх країн-членів у військових операціях за межами території альянсу.

До слова, Віктор Орбан раніше зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та заявив, що не буде блокувати рішення Альянсу щодо України, але зазначив, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг «прийняв цю позицію».

Читайте також: Чи розуміє Орбан, що війна може постукати і в європейську браму?

 

Теги: НАТО Будапешт війна Угорщина Віктор Орбан Єнс Столтенберг

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