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НАТО зупинило обмін розвідданими з Угорщиною – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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НАТО зупинило обмін розвідданими з Угорщиною – ЗМІ
НАТО створило окремі канали інформації, до яких угорські представники не мають доступу
фото з відкритих джерел

Угорщина отримує менше інформації від своїх союзників як на двосторонньому рівні, так і через центральні канали НАТО

Занепокоєння в позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного Альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною. Про це повідомив проєкт журналістських розслідувань VSquare з посиланням на посадовця НАТО в Брюсселі.

Рішення Альянсу означає, що Угорщина отримує менше інформації від своїх союзників як на двосторонньому рівні, так і через центральні канали НАТО.

«Проблема полягає в тому, що наслідки відчувають усі, оскільки члени Альянсу обмінюються менш секретною розвідувальною інформацією через центральні канали НАТО, знаючи, що Угорщина також є серед одержувачів», – сказав він.

Представник Альянсу додав, що у зв’язку обмеженнями НАТО створило окремі канали передання інформації, до яких угорські представники не мають доступу й про які вони не знають.

Колишній працівник однієї з європейських розвідок пояснив VSquare, що головна проблема для Альянсу – в політичному керівництві Угорщини.

«Навіть якщо ми довіряємо їхнім старшим офіцерам розвідки, в кінцевому підсумку, якщо ми ділимося з ними інформацією, вона може потрапити в доповіді, які потрапляють на стіл Орбана», – розповів він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та заявив, що не блокуватиме рішення Альянсу щодо України. Єнс Столтенберг заявив, що військова підтримка має надаватися Україні без затримок і її щорічний обсяг варто тримати на рівні щонайменше 40 млрд євро на рік

Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщини єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні. Прем'єр-міністр Угорщини пояснив, що в Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії.  Угорщина нібито «єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні».

Також Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом. За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Також він вважає, що європейці хочуть повернутись у 90-ті роки.

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Теги: НАТО Угорщина розвідка Віктор Орбан

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