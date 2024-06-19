Союзники обговорюють, які зобов'язання надати Україні для вступу в НАТО

Офіційні особи США та Німеччини запропонували, щоб Альянс під час саміту у липні пообіцяв, що Україна має «міст» до членства в НАТО, а не «незворотний шлях»

Європейські партнери критикують США, що вони не хочуть «заходити далеко» у питанні членства України

США та союзники обговорюють, які зобов’язання дати Україні щодо вступу в НАТО на майбутньому 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні. Про це повідомляє CNN.

Обговорення тривають серед ключових союзників. Зокрема, європейські партнери критикують США, що вони не хочуть «заходити далеко» у питанні членства України. Серед критиків – країни, які знаходяться поблизу кордону з Росією.

Офіційні особи США та Німеччини запропонували, щоб Альянс під час саміту у липні пообіцяв, що Україна має «міст» до членства в НАТО, а не «незворотний шлях». Про це у квітні заявляв генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Один з посадовців США зазначив, що представники адміністрації Байдена не вважають, що слово «незворотний» підтримують всі країни НАТО. Йдеться, наприклад, про Угорщину. Деякі члени Альянсу неохоче вживають це слово, оскільки Україні ще потрібні демократичні та антикорупційні реформи.

При цьому, за даними видання, більшість країн Центральної Європи розчаровані двозначністю та зволіканням адміністрації Байдена. Інший європейський посадовець заявив, що союзники ЄС безпосередньо лобіювали Білий дім, щоб зробити шлях України якомога чіткішим.

Посадовець зі східноєвропейської країни у коментарі CNN заявив, що США залишаються «гнучкими» перед офіційними зустрічами наступного місяця. Офіційні особи підкреслюють, що комюніке НАТО ще не ухвалене, а питання активно обговорюється.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що саміт НАТО, що відбудеться на початку липня у Вашингтоні, зосередиться на зміцненні перемоги України у довгостроковій перспективі. Держсекретар США зазначив, що українська стратегія, яку НАТО реалізовує індивідуально і колективно вже майже 2,5 роки, демонструє ефективні результати в забезпеченні того, що Україна може відбити російську агресію.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні Альянс не називатиме «жодних дат» щодо членства України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.