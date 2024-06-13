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Генсек НАТО пропонує забезпечити щорічну підтримку України у 40 мільярдів євро

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Генсек НАТО пропонує забезпечити щорічну підтримку України у 40 мільярдів євро
Столтенберг наголосив, що 99% військової підтримки Україні надають члени НАТО
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО зауважив, що нині є затримки з наданням допомоги Україні, і це не повинно повторюватися

 Військова підтримка має надаватися Україні без затримок і її щорічний обсяг варто тримати на рівні щонайменше 40 мільярдів євро на рік. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав за результатами зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З моменту повномасштабного вторгнення Росії члени Альянсу зміцнили свою підтримку та щороку надавали військову підтримку на суму близько 40 мільярдів євро. Я запропонував, щоб ми підтримували цей рівень як мінімум стільки, скільки буде потрібно, і щоб члени Альянсу рівномірно розподілили цей тягар», – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО зауважив, що нині є затримки з наданням допомоги Україні, і це не повинно повторюватися. Він також наголосив, що 99% військової підтримки Україні надають члени НАТО.

«Доброю новиною є те, що члени Альянсу активізуються. Але Україні потрібна прогнозована підтримка на довгострокову перспективу. Очікую, що завтра міністри погодять план допомоги НАТО в галузі безпеки та підготовки для України, що є ключовим результатом для саміту НАТО», – сказав Столтенберг.

За його словами, на зустрічі в Брюсселі йшлося також про наближення України до членства в НАТО, зокрема приведення секторів оборони та безпеки України до стандартів Альянсу, покращення оборонних закупівель та зміцнення оборонно–промислової бази України.

«Члени Альянсу готуються схвалити Спільний навчальний та аналітичний центр НАТО–Україна в Польщі. Завтра ми розглянемо, як ще більше зміцнити наше стримування та оборону», – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО  анонсував, що завтра міністри оборони НАТО обговорюватимуть нову оборонно–промислову перспективу для збільшення військового виробництва, зміцнення довгострокової співпраці.

Нагадаємо, лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних із Україною. Водночас про членство в Альянсі йтися не буде.

Раніше повідомлялося, що НАТО планує створити нову посаду спеціального представника в Україні, щоб посили свої довгострокові зобов'язання перед країною. Про це пише Foreign Policy.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та заявив, що не буде  блокувати рішення Альянсу щодо України. Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО у Будапешті, повідомляє Європейська правда. Водночас прем'єр-міністр зазначив, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг «прийняв цю позицію».

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Теги: НАТО війна Україна Єнс Столтенберг військова допомога

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