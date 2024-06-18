Жодних дат вступу України до Альянсу під час саміту не буде – генсек НАТО

За словами Столтенберга, питання вступу України до НАТО має бути узгоджене серед союзників

Країни-члени НАТО активно працюють над тим, щоб Україна відповідала стандартам Альянсу

Під час саміту НАТО у Вашингтоні Альянс не називатиме «жодних дат» щодо членства України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише «Голос Америки».

«Я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надішле чітке повідомлення про перспективи членства України, і про те, що Україна стане членом Альянсу», – пояснив генсек НАТО.

За словами Столтенберга, питання вступу України до НАТО має бути узгоджене серед союзників.

На уточнювальне питання преси, чи бойові дії є перешкодою для вступу України в Альянс, Столтенберг відповів, що «союзники не мають визначення конкретних перешкод».

«Також тому, що ми маємо певну дилему. Важко запросити Україну, поки триває війна. З іншого боку, також важко сказати, що ми не можемо цього зробити, поки існує конфлікт із Росією, тому що тоді Росія отримає стимул продовжувати конфлікт», – пояснив він.

Столтенберг заявив, що НАТО активно працює над тим, щоб Україна відповідала стандартам Альянсу. Водночас він зазначив, що постачання західної зброї сприяє переходу української армії до «оперативної сумісності» з військами НАТО.

«Ми будемо зближати Україну з альянсом, допомагаючи їй відповідати всім стандартам НАТО, бути дедалі більш оперативно сумісними з НАТО, скасувавши вимоги до Плану дій щодо членства, а також поглибивши політичну співпрацю в Раді НАТО-Україна. І тоді ми ухвалимо рішення, коли прийде час», – каже генсек Альянсу.

Як стверджує Столтенберг, якщо Україну підготувати зараз, вона швидко може набути членство в НАТО, коли отримає згоду всіх країн-членів.

«Ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоби вони змогли стати членами альянсу одразу, щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками, - тоді для нас не залишиться перешкод, щоби просто запросити їх, і вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко», – пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних з Україною. Водночас про членство в Альянсі йтися не буде.

Раніше міністри оборони країн НАТО схвалили «оперативний план розширення підтримки України». Він охоплює збільшення ролі Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових.

До слова, НАТО не відправлятиме свої війська на територію України. Але країни-члени Альянсу зобов'язалися навчати українських бійців.