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Рютте розповів, коли розпочне роботу на посаді генсека НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Рютте розповів, коли розпочне роботу на посаді генсека НАТО
Рютте сподівається, що буде не гіршим головою НАТО, аніж Єнс Столтенберг
фото: NOS

Рютте про свою нову посаду в НАТО: «Три місяці відпустки, а потім наполегливо працювати»

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що планує піти у відпустку на три місяці, а потім розпочне роботу на посаді генсека НАТО. Про це він заявив телеканалу NOS.

Рютте розповів журналістам, що раніше не думав про посаду генерального секретаря Альянсу, але війна в Україні змінила плани. «Я спочатку не шукав цього. Але те, що відбувається в Україні, загалом нестабільна ситуація у світі та думка багатьох людей, які вважали, що я зможу це зробити – все це неможливо було відкласти убік», – заявив політик, назвавши майбутню посаду неймовірно цікавою роботою. Рішення про те, що він претендуватиме на посаду генерального секретаря Альянсу, Рютте ухвалив минулого літа.

Він повідомив, що офіційне оголошення про його нову посаду генсека НАТО очікується наступного тижня.

«У мене зараз будуть три місяці відпустки, а потім маю багато працювати», – сказав Рютте, додавши,  що сподівається мати трохи часу для чашки кави або обіду з друзями.

Нідерландський політик повідомив, що незважаючи на призначення, він планує й надалі жити у Гаазі, а не в Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО.

«Я також не хочу, щоб створювалося враження, що я буду робити щось зовсім не так, як Єнс (Столтенберг – «Главком»). Він дуже хороший», – зазначив Рютте.

Тим часом 20 червня президент Румунії Клаус Йоханніс відкликав свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО на користь Марка Рютте. Таким чином, усі 32 країни-члени НАТО підтримали кандидатуру Рютте на найвищу посаду в Альянсі.

Єнс Столтенберг, який працює генсеком з 2014 року, мав залишити посаду ще 1 жовтня 2022 року, однак у березні 2022-го лідери країн Альянсу ухвалили рішення про продовження його мандату до 30 вересня 2023 року, а потім продовжили цей мандат ще на рік. Таким чином, повноваження Столтенберга  закінчуються 1 жовтня 2024 року.

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Теги: НАТО Нідерланди Єнс Столтенберг безпека

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