ООН працює над відновленням зернової угоди – Гутерріш

ООН працює з усіма сторонами для скорішого відновлення експорту українського збіжжя

Організація Об'єднаних Націй робить все можливе, щоб відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

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Під час виступу на Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку він заявив, що ООН працює з усіма сторонами, щоб відновити експорт українського збіжжя.

«Ми продовжуємо працювати з усіма сторонами, прагнучи відновити безпечний експорт збіжжя й добрив з Росії та України. Це має бути поставлено на стабільну основу, без загрози нового переривання», – наголосив Гутерріш.

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Гутерріш зазначив, що ООН працює над встановленням «справедливого й тривалого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генасамблеї».

«Я закликаю усі сторони зробити свій внесок у недопущення подальшої ескалації й закладення підвалин для стійкого миру», – зауважив генсек ООН.

Крім того, генсек ООН додав, що організація «повністю віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів».

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від зернової угоди. Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

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За інформацією ЗМІ, влада Туреччини обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди, реалізація якої була призупинена 17 липня. Підсумки опрацювання питання глава МЗС країни Хакан Фідан планує обговорити з дипломатом країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого може відбутися зустріч президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Володимира Путіна.