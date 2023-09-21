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ООН працює над відновленням зернової угоди – Гутерріш

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ООН працює над відновленням зернової угоди – Гутерріш
Генсек ООН Антоніу Гутерріш запевнив у підтримці України
фото з відкритих джерел

ООН працює з усіма сторонами для скорішого відновлення експорту українського збіжжя

Організація Об'єднаних Націй робить все можливе, щоб відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Під час виступу на Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку він заявив, що ООН працює з усіма сторонами, щоб відновити експорт українського збіжжя.

«Ми продовжуємо працювати з усіма сторонами, прагнучи відновити безпечний експорт збіжжя й добрив з Росії та України. Це має бути поставлено на стабільну основу, без загрози нового переривання», – наголосив Гутерріш.

Гутерріш зазначив, що ООН працює над встановленням «справедливого й тривалого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генасамблеї».

«Я закликаю усі сторони зробити свій внесок у недопущення подальшої ескалації й закладення підвалин для стійкого миру», – зауважив генсек ООН.

Крім того, генсек ООН додав, що організація «повністю віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів».

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від зернової угоди. Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

За інформацією ЗМІ, влада Туреччини обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди, реалізація якої була призупинена 17 липня. Підсумки опрацювання питання глава МЗС країни Хакан Фідан планує обговорити з дипломатом країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого може відбутися зустріч президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Володимира Путіна.

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Теги: ООН зерно Антоніу Гутерріш

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