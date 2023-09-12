«Ми не відкриємо кордонів!»: прем'єр Польщі гнівно відреагував на зерно з України

Матеуш Моравецький: «Польща не дозволить українському зерну нас заполонити!»

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні вранці, 12 вересня, вибухнув рішучим твітом на адресу України. Глава польського уряду знову заговорив, що він виступає проти українського зерна.

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Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże.

Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, nie otworzymy naszych granic. https://t.co/KvqvIYWQFz — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 12, 2023

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«Польща не дозволить українському зерну нас заполонити! Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо кордонів!», – заявив Моравецький на своїй сторінці у соціальній мережі Х (раніше Twitter).

Нагадаємо, Польща готова ввести односторонню заборону на ввезення українського зерна, якщо Єврокомісія відмовиться продовжувати чинні обмеження після 15 вересня. Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.

Як зазначив міністр, Єврокомісія не поспішає приймати рішення щодо продовження ембарго на українське збіжжя після 15 вересня. За його словами, якщо Брюссель не ухвалить відповідне рішення, то Польща зробить це самостійно.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.