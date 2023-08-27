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Після зупинки зернової угоди друге судно з Одеси досягло Румунії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Після зупинки зернової угоди друге судно з Одеси досягло Румунії
Балкер Primus вийшов з акваторії Одеського порту 26 серпня
фото із соцмережі

Корабель успішно пройшов через тимчасовий Чорноморський коридор

Друге з заблокованих Росією суден вийшло з Одеського порту й дійшло Румунії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

«Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий Чорноморський коридор», – написав глава держави.

Він нагадав, що воно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для африканських споживачів.

«Ми захищаємо свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності. Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що вчора з порту Одеси вийшло друге судно після зупинки дії «зернового коридору».

Як відомо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від зернової угоди. Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Також повідомлялося, що 16 серпня перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси. Контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса. На борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Тимчасовий коридор до/з чорноморських морських портів України першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

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Теги: Одеса зерно Володимир Зеленський

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